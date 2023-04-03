Алексей Жамнов: «Было бы интересно увидеть наших тренеров во главе клубов НХЛ. Ларионову и Федорову было бы легче, чем другим – оба знают процесс изнутри»

Теги ЦСКА Торпедо Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов считает, что Игорь Ларионов и Сергей Федоров смогли бы работать в НХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов считает, что было бы интересно увидеть российских тренеров во главе клубов НХЛ.

– Могли бы Игорь Ларионов или Сергей Федоров работать главными тренерами в НХЛ? Или там у специалистов совсем другой уровень?

– Думаю, что смогли бы. Все зависит только от их собственного желания, надо, чтобы они сами этого захотели. Нельзя заранее заявлять, что у них точно все получится. Но это было бы очень интересно – увидеть наших тренеров во главе клубов НХЛ. Чтобы они представляли нашу страну в этой лиге.

Ранее там уже работали и Вячеслав Фетисов, и Зинэтула Билялетдинов. Стоит их расспросить про тренерскую «кухню» в НХЛ. Ларионову и Федорову там было бы гораздо легче, чем другим российским специалистам – оба выиграли Кубки Стэнли, знают весь процесс изнутри.

– Почему клубы НХЛ бегают за российскими игроками, но совсем не интересуются нашими тренерами?

– Да вы посмотрите, сколько в Северной Америке свободных безработных тренеров!

– Не все они супер.

– Сейчас еще такая политическая ситуация… Это тоже может влиять. Хотя НХЛ вся эта политика по барабану. Там свои законы и свои правила, лига ни от кого не зависит, – сказал главный тренер «Спартака» и сборной России.

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Эдуард Элверс
Да, было бы интересно. Но вряд ли кто-то пригласит главным тренером россиян
Детройт может Фёдорова иди Ларионова
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Эдуард Элверс
Да, было бы интересно. Но вряд ли кто-то пригласит главным тренером россиян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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