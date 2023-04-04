Жамнов о Чибрикове: «Сразу в АХЛ поедет. Говорят, что будут растить, следить. Но это все неправда – НХЛ нужен готовый продукт»

Алексей Жамнов оценил желание Никиты Чибрикова отправиться в НХЛ

Главный тренер «Спартака» прокомментировал стремление играть в НХЛ.

Чибриков в Фонбет Чемпионате КХЛ провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Права в НХЛ на него принадлежат «Виннипегу».

– Понял, что у парня есть цель – пробиться в НХЛ. Я ему объяснил свою позицию. Но при этом отнесусь с уважением к любому решению Никиты.

Это будет его выбор. По моему мнению, нельзя просто ехать за мечтой. Надо выбрать для этого правильное время. Потому что за океаном всегда много обещают.

Я так понял, что Чибриков сразу в поедет. Говорят, что будут растить, следить. Но это все неправда. нужен полностью готовый продукт.

Нужен игрок, который сразу начнет давать результат. Я это знаю по собственному опыту, и по тем ребятам, которые приехали в Северную Америку вместе со мной.

Если ты будешь одного уровня с американцем или канадцем, клуб никогда не сделает выбор в твою пользу.

Надо быть лучше. Но выбор остается за Никитой. Вот Свечков сейчас играет за «Химик». После сезона и с ним обязательно переговорю.

– Есть немало игроков, которые отправились в НХЛ в более зрелом возрасте. И преуспели.

– Возьмем Александра Никишина, который тоже вырос в системе «Спартака». Я с ним много раз беседовал, парень в свое время тоже хотел уехать за океан.

Но есть огромная разница – уехал бы он два года назад или, к примеру, сейчас. Потому что за эти два года Александр вырос в игрока совершенно другого уровня. Вот сейчас он к НХЛ готов.

Я не желаю ребятам зла, понимаю их. У меня ведь и у самого была мечта в НХЛ поиграть. Но мы ехали туда готовыми, с опытом игры за национальную сборную.

У нас была хорошая база. А у нынешних молодых ребят из « » такой базы пока нет. Они еще не вышли на тот уровень, чтобы пробовать себя в НХЛ.

– Кирилл Капризов задержался в КХЛ до 23 лет и сейчас у него в «Миннесоте» все отлично.

– Да много примеров есть. А вот Никита Сошников уехал, хотя я ему говорил, что рано. И пришлось возвращаться.

Мне бы очень хотелось, чтобы ребята понимали – в НХЛ надо ехать готовыми, только так они свою мечту осуществят. Лига никуда не убежит от вас, – сказал Жамнов.