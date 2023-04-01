Клуб из Норильска может проводить часть матчей в ВХЛ в европейской части России. Так сказал Фетисов

Клуб из Норильска может проводить часть матчей в в европейской части России.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион .

– Мы будем помогать становлению профессионального клуба в Норильске. Я уверен, отсюда в будущем выйдет много звезд хоккея.

На первых порах эта команда будет выступать в ВХЛ. А дальше – у меня есть инсайд, но пока эти планы не открою.

– Этот клуб будет выступать в Норильске или в Подмосковье?

– Это будет зависеть от решения хоккейного руководства, но проблемы с погодой в Норильске в самом деле бывают.

И нет ничего страшного в том, если в период нелетной погоды проводить какие‑то матчи в европейской части.

Болельщики все равно будут следить за своей командой. И каждый ее приезд в Норильск станет событием, – сказал Фетисов.