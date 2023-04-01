Клуб из Норильска может проводить часть матчей в ВХЛ в европейской части России. Так сказал Фетисов

Теги Вячеслав Фетисов ВХЛ Матч ТВ Хоккей

Клуб из Норильска может проводить часть матчей в ВХЛ в европейской части России.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

– Мы будем помогать становлению профессионального клуба в Норильске. Я уверен, отсюда в будущем выйдет много звезд хоккея.

На первых порах эта команда будет выступать в ВХЛ. А дальше – у меня есть инсайд, но пока эти планы не открою.

– Этот клуб будет выступать в Норильске или в Подмосковье?

– Это будет зависеть от решения хоккейного руководства, но проблемы с погодой в Норильске в самом деле бывают.

И нет ничего страшного в том, если в период нелетной погоды проводить какие‑то матчи в европейской части.

Болельщики все равно будут следить за своей командой. И каждый ее приезд в Норильск станет событием, – сказал Фетисов.

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3 комментария

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Dorff
Да у нас из городов крупных с развитыми хоккейными школами звезд мирового уровня по пальцам руки фрезеровщика можно пересчитать... Кто там с Норильска выйдет... Ну, блин, даже планы и прожекты должны быть все-таки адекватными...
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La Gushka
Так сказал Заратустра...
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Виталий Желтоусов
к чему это вообще? Куньлунь тоже вроде бы китайский, а играет в подмосковье. понастроят дворцов спорта,...,
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