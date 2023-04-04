«Трубочка, пакет, одноразовая посуда, которую мы можем выбросить в речку, снова попадает к нам на стол в виде микропластика». Фетисов – школьникам об экологии

Вячеслав Фетисов обратился к школьникам в рамках цикла встреч «Разговоры о важном»

Речь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею была посвящена Международному дню Земли. Он рассказал ученикам об уникальности озера Байкал и о том, как важно привлекать внимание общества к проблемам сохранения и защиты природы.

«Трубочка, пакет, одноразовая посуда, которую мы можем выбросить в речку, пруд, на пляже, так или иначе попадает снова к нам на стол в виде микропластика», – сказал .

Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы также отметил, что для здоровья экосистемы нашей планеты необходимо беречь запасы воды, экономить электроэнергию, а также аккуратно проводить время на природе и не вредить ей.