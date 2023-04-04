«Трубочка, пакет, одноразовая посуда, которую мы можем выбросить в речку, снова попадает к нам на стол в виде микропластика». Фетисов – школьникам об экологии

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов обратился к школьникам в рамках цикла встреч «Разговоры о важном»

Речь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею была посвящена Международному дню Земли. Он рассказал ученикам об уникальности озера Байкал и о том, как важно привлекать внимание общества к проблемам сохранения и защиты природы.

«Трубочка, пакет, одноразовая посуда, которую мы можем выбросить в речку, пруд, на пляже, так или иначе попадает снова к нам на стол в виде микропластика», – сказал Фетисов

Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы также отметил, что для здоровья экосистемы нашей планеты необходимо беречь запасы воды, экономить электроэнергию, а также аккуратно проводить время на природе и не вредить ей.

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8 комментариев

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papadok
Пусть Валуева поучит охотиться на бобров.
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Персональные данные Номер 67327384
Потом ребенок родителям на природе на шашлыках такую лекцию задвинет. Получит леща
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Ярик01
Ответ Фёдор Кузнецов
Явно вырвана фраза из контекста, без контекста тут не понять
Он косноязычный, не только без контекста, но и без поллитра тут не понять
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Ярик01
Бутылка кефира , полбатона.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Типа - бросайте смело пластик в речку, он к нам опять вернется? А он точно председатель Всероссийского общества охраны природы?
Явно вырвана фраза из контекста, без контекста тут не понять
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
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Ебздрогыч
Типа - бросайте смело пластик в речку, он к нам опять вернется? А он точно председатель Всероссийского общества охраны природы?
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La Gushka
Рассказал бы о том, как назначал на московскую лабу некоего родченкова и к чему это привело...
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