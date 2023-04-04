Потанин о создании клуба в Норильске: «Обдуманное решение. Развитие хоккея в городе получит сильнейший импульс»

Теги КХЛ ВХЛ Владимир Потанин Хоккей

Владимир Потанин высказался о создании хоккейного клуба в Норильске

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что со следующего сезона норильский клуб будет играть в ВХЛ

«Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да. Спасибо.

Теперь назад дороги нет, ведь однозначно, что эти слова – хорошо и давно обдуманное решение. С появлением профессиональной команды развитие хоккея в Норильске получит новый сильнейший импульс.

В первую очередь это касается собственной школы детско-юношеского хоккея», – сказал президент компании «Норникель» после благотворительного матча в Норильске.

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5 комментариев

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waleri
Вклад бизнеса в развитие детско-юношеского хоккея несомненно дело крайне благое! Тем более в Норильске, где условия жизни (климат, экология) мягко говоря...Что касается профессионального клуба, надо быть готовым по несколько дней сидеть на баулах в ожидании летной погоды в аэропорту Алыкель.
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vpanike
Ответ vatto
следующий якутск? потом магадан?....ни школы ни традиций...ни логистики...а переплаты зп за чей счет?...кому это нужно? опять пацаны попросили...пацаны зарешали...
Некоторая хоккейная история в Норильске все же есть: во вторых и третьих дивизионах отечественного хоккея клуб периодически играл, а в сезоне 1993/94 взяли бронзу в Элитной Лиге (аналог нынешней ВХЛ - второй дивизион нашего хоккея).
Но это не отменяет того, насколько тяжелой будет логистика в Норильск зимой при всех погодных условиях, если клуб все же примут в ВХЛ.
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Михаил Зюбин
Нытики, вас забыли спросить, где нужно создовать хоккейные клубы..
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adimsonekat
"Норильск — самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек[8]. Его население — 174 453[2] человек (2021 год)....".

Логично. Следующий клуб КХЛ надо открывать на Шпицбергене.
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vatto
следующий якутск? потом магадан?....ни школы ни традиций...ни логистики...а переплаты зп за чей счет?...кому это нужно? опять пацаны попросили...пацаны зарешали...
+6
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