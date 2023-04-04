Потанин о создании клуба в Норильске: «Обдуманное решение. Развитие хоккея в городе получит сильнейший импульс»

Владимир Потанин высказался о создании хоккейного клуба в Норильске

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что со следующего сезона норильский клуб будет играть в .

«Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да. Спасибо.

Теперь назад дороги нет, ведь однозначно, что эти слова – хорошо и давно обдуманное решение. С появлением профессиональной команды развитие хоккея в Норильске получит новый сильнейший импульс.

В первую очередь это касается собственной школы детско-юношеского хоккея», – сказал президент компании «Норникель» после благотворительного матча в Норильске.