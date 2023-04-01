В пятницу, 7 апреля, сыграют Авангард и Ак Барс в четвертом матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Авангард – Ак Барс

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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