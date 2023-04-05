Галимов о том, не опускаются ли руки после 2-го периода с «Авангардом»: «Мы че, 0:7 горим или че? Это всего лишь 0:1. Тамбиев тоже так говорил? И где он сейчас?»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Артем Галимов Хоккей

Артем Галимов дал комментарий касательно матча плей-офф с «Авангардом»

«Ак Барс» уступает со счетом 0:1 после двух периодов.

– Второй период получился достаточно хорошим для «Ак Барса», если закрыть глаза на счет. Тем не менее две шайбы могли забросить – то вратарь подтащил, то удаление, то перекладина. Не опускаются ли руки, настроение в команде какое? Все-таки не везет тотально.

– Мы че, 7:0 горим или че? Это всего лишь 1:0, еще 20 минут играть.

– Тамбиев тоже так говорил.

– И где он сейчас? – сказал нападающий «Ак Барса» Галимов.

Ранее клуб из Казани победил «Адмирал» под руководством тренера Леонида Тамбиева в серии плей-офф со счетом 4-2.

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6 комментариев

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balander09
Ответ stephan
Очередная рубрика "Бессмысленные вопросы и ответы". Я одного не понимаю, зачем вообще эти "интервью" берут у игроков? Кто-то специально задерживается у телевизора, чтобы это увидеть? Каждый раз ведь одно и тоже спрашивают и отвечают - "будем стараться, бросать, идти на ворота", "соперник хорошо действовал, но еще впереди период", "нам где-то не повезло, но мы продолжим лезть на ворота", "не реализовали свои моменты и пропустили в меньшистве" и тд...
да все понимают что это бредовое занятие, но регламент...
одно дело послематчевые интервью, когда тренеры и игроки пришли в себя, другое когда сразу после игры к тебе лезут с вопросами.
тут как болельщик то не всегда остываешь, а когда ты проигрываешь и действующий спортсмен думаешь чтобы сказать без мата
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stephan
Очередная рубрика "Бессмысленные вопросы и ответы".
Я одного не понимаю, зачем вообще эти "интервью" берут у игроков? Кто-то специально задерживается у телевизора, чтобы это увидеть? Каждый раз ведь одно и тоже спрашивают и отвечают - "будем стараться, бросать, идти на ворота", "соперник хорошо действовал, но еще впереди период", "нам где-то не повезло, но мы продолжим лезть на ворота", "не реализовали свои моменты и пропустили в меньшистве" и тд...
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Ильгиз Шакиров
Ответ Doronya
Думать это не его 😂 это будет мем на времена
И отыгрались после этого)))
+2
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Серый
Ответ Doronya
Думать это не его 😂 это будет мем на времена
Я просто тут сижу и не могу слова подобрать😂😂😂Еще с такой радостью говорит, типа, съел, журналюга)))
Лучше бы играть начал, как в дебютный год, а то Сафонов для него уже стал недосягаемым уровнем.
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Doronya
Думать это не его 😂 это будет мем на времена
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Егор 007
Паника их погубит!!!
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