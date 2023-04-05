Галимов о том, не опускаются ли руки после 2-го периода с «Авангардом»: «Мы че, 0:7 горим или че? Это всего лишь 0:1. Тамбиев тоже так говорил? И где он сейчас?»
Артем Галимов дал комментарий касательно матча плей-офф с «Авангардом»
«Ак Барс» уступает со счетом 0:1 после двух периодов.
– Второй период получился достаточно хорошим для «Ак Барса», если закрыть глаза на счет. Тем не менее две шайбы могли забросить – то вратарь подтащил, то удаление, то перекладина. Не опускаются ли руки, настроение в команде какое? Все-таки не везет тотально.
– Мы че, 7:0 горим или че? Это всего лишь 1:0, еще 20 минут играть.
– Тамбиев тоже так говорил.
– И где он сейчас? – сказал нападающий «Ак Барса» Галимов.
Ранее клуб из Казани победил «Адмирал» под руководством тренера Леонида Тамбиева в серии плей-офф со счетом 4-2.
одно дело послематчевые интервью, когда тренеры и игроки пришли в себя, другое когда сразу после игры к тебе лезут с вопросами.
тут как болельщик то не всегда остываешь, а когда ты проигрываешь и действующий спортсмен думаешь чтобы сказать без мата
Я одного не понимаю, зачем вообще эти "интервью" берут у игроков? Кто-то специально задерживается у телевизора, чтобы это увидеть? Каждый раз ведь одно и тоже спрашивают и отвечают - "будем стараться, бросать, идти на ворота", "соперник хорошо действовал, но еще впереди период", "нам где-то не повезло, но мы продолжим лезть на ворота", "не реализовали свои моменты и пропустили в меньшистве" и тд...
Лучше бы играть начал, как в дебютный год, а то Сафонов для него уже стал недосягаемым уровнем.