Галимов о том, не опускаются ли руки после 2-го периода с «Авангардом»: «Мы че, 0:7 горим или че? Это всего лишь 0:1. Тамбиев тоже так говорил? И где он сейчас?»

Артем Галимов дал комментарий касательно матча плей-офф с «Авангардом»

«Ак Барс» уступает со счетом 0:1 после двух периодов.

– Второй период получился достаточно хорошим для «Ак Барса», если закрыть глаза на счет. Тем не менее две шайбы могли забросить – то вратарь подтащил, то удаление, то перекладина. Не опускаются ли руки, настроение в команде какое? Все-таки не везет тотально.

– Мы че, 7:0 горим или че? Это всего лишь 1:0, еще 20 минут играть.

– Тамбиев тоже так говорил.

– И где он сейчас? – сказал нападающий «Ак Барса» Галимов.

Ранее клуб из Казани победил «Адмирал» под руководством тренера Леонида Тамбиева в серии плей-офф со счетом 4-2.