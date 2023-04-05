Семен Чистяков: «Подписанный перед плей-офф контракт добавил уверенности. Рад, что еще три года буду помогать «Авангарду»

Семен Чистяков высказался о второй игре против «Ак Барса» (3:2, 1-1 в серии)

«Первый период мне было тяжеловато в плане выносливости, немного потерял игровой ритм. А во втором и третьем было нормально – начал помогать команде. Мы хорошо отдохнули после прошлой серии, потом поработали. Немного подрастеряли игровой ритм.

Со стороны видел, что ребятам тяжеловато было в первой игре, но вкатились. Давно не играли, не знали, как войти в игру быстрее.

Вторая игра в Казани была совершенно другая. Поняли, что пора возвращаться в плей-офф, отдых закончился. Сыграли здорово. Я в наших нападающих всегда уверен, так что меня не удивляет реализация моментов.

Почему на тренировках не стреляют по девяткам? У них другая цель – ниже девяток. У нас нет задачи закрыть первое звено « ». С каждым звеном соперника играем одинаково. Радулов выполняет свою работу, а мы не будем отступать от своей игры. Сложно ли не поддаваться на его эмоции? Да нет, все нормально.

У меня нет никакого повреждения, просто приболел чуть-чуть. Один день был на восстановлении, чтобы покататься. Подписанный перед плей-офф контракт добавил мне еще больше уверенности. Только рад, что еще три года буду помогать «Авангарду» добиваться высоких целей», – сказал защитник « » .