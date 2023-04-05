Фигуристка Радионова выступит перед 3-м матчем финала Востока между «Авангардом» и «Ак Барсом»
Фигуристка Елена Радионова выступит перед 3-м матчем серии «Авангард» – «Ак Барс»
Бронзовый призер чемпионата мира примет участие в предматчевом шоу «Авангарда» перед 3-м матчем финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Не забудьте занять места в чаше за 20 минут до начала игры, чтобы увидеть потрясающее предматчевое шоу с участием фигуристки Елены Радионовой!» – говорится в телеграм-канале омичей.
После двух матчей счет в серии 1-1.
Афиша: телеграм-канал «Авангарда».
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