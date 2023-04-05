Вратарь «Флориды» Лайон о 39 сэйвах в матче с «Баффало»: «Здесь большая заслуга защитников. Они облегчали мне жизнь»

Теги Баффало Флорида НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Вратарь «Флориды» Алекс Лайон похвалил защитников команды за хорошую помощь

Американец, заменяющий заболевшего Сергея Бобровского, отразил 39 бросков из 40 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». 

В последних 4 играх у Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов. 

«Здесь большая заслуга защитников, потому что игры с 40 бросками бывают разными. Сегодня мы проделали хорошую работу.

Защитники облегчали мне жизнь и помогли после тяжелого старта. Я был очень рад, что пришел в норму.

Нам нужно продолжать двигаться вперед. Правда, особо нет времени задумываться об этом», – сказал вратарь «Пантерс». 

Бобровский пропустил 4 матча «Флориды» подряд из-за болезни. У Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов

«Флорида» одержала 4 победы подряд и вытеснила «Питтсбург» из зоны плей-офф

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D Lee
У льва стата конечно крута.. но.. посмотрел игру с баффоло - шайбу зафиксировать вообще не в состоянии , какой то сумбур и пожар после каждого броска. Может это только в данной игре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shurickello
Как посадили Бобра на лавку и стал играть Лайон, то Флорида резко прибавила
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий