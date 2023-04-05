Вратарь «Флориды» Лайон о 39 сэйвах в матче с «Баффало»: «Здесь большая заслуга защитников. Они облегчали мне жизнь»

Вратарь «Флориды» Алекс Лайон похвалил защитников команды за хорошую помощь

Американец, заменяющий заболевшего Сергея Бобровского, отразил 39 бросков из 40 в матче регулярного чемпионата с « ».

В последних 4 играх у Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов.

«Здесь большая заслуга защитников, потому что игры с 40 бросками бывают разными. Сегодня мы проделали хорошую работу.

Защитники облегчали мне жизнь и помогли после тяжелого старта. Я был очень рад, что пришел в норму.

Нам нужно продолжать двигаться вперед. Правда, особо нет времени задумываться об этом», – сказал вратарь «Пантерс».

Бобровский пропустил 4 матча «Флориды» подряд из-за болезни. У Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов

«Флорида» одержала 4 победы подряд и вытеснила «Питтсбург» из зоны плей-офф