Быков о словах Тарасовой: «Уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Татьяна Тарасова КХЛ Анатолий Тарасов Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением относительно высказывания Татьяны Тарасовой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, упомянув Олега Знарка и Быкова, заявила: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили».

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Был счастлив познакомиться и пообщаться с ними в свое время.

Они – выдающиеся личности, специалисты и патриоты профессии и России! Благодаря им профессия тренера получила популярность, значимость и уважение.

Они не стеснялись и стесняются говорить правду и высказывать свое мнение по тому или иному вопросу и теме, касающиеся спорта и жизни. Честь им за это и хвала. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение и для поиска решения!

Благодаря таким личностям и происходит эволюция в спорте, да и в жизни тоже, потому что все это взаимосвязано. Это очень интересные и глубокие люди, одни из немногих, возвысившие профессию тренера. Я их обоих очень уважаю, учился на их примере.

У меня есть книга, я ее купил в детстве, когда начинал играть в хоккей. Ее автор – Анатолий Владимирович Тарасов. Я ее с собой перевез – это моя реликвия! 

Что касается высказывания... Так как это затрагивает мою фамилию, то я не вправе давать оценку. Считаю, это неэтично», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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Rygeek
С одной стороны, все же высказался, с другой... Правда же все. При Быкове у сборной была дисциплина в игре, поэтому и была игра, наша игра. А сейчас один сумбур.
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Rygeek
Ответ Кокич
Куда он её (книгу) с собой перевёз?
В Швейцарию.
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Кокич
Куда он её (книгу) с собой перевёз?
+2
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+2
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v2xvhymqmr
так много где.., Майка Бэбкока тоже закопали!!!всему своё время)
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Кеша
Вячеслав Аркадьевич когда вы вернётесь в лигу ? Жду с нетерпением ! Жду , когда вы вернётесь , возьмете КГ и поставите на место новоявленных тренеров со своими системами . За вашими командами всегда интересно наблюдать , за ходом вашей тренерской мысли , за Вашим талантом тренера . С Вашим возвращением КХЛ , только , выиграет и прибавит в зрелищности . Вы способны нарушить гегемонию мыльных пузырей . С уважением , болельщик московского Динамо .
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Petrov
В тени Тарасовой многие сушат весла и своё оперение,пока её голос звучит есть надежда на справедливость и красоту..
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-7
+4
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pele_kan
Я уважаю пирата,
А я уважаю кота.
+1
-4
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Katerina Sunny
Тарасова любит переобуваться.
+2
-7
-5
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