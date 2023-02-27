Быков о словах Тарасовой: «Уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение»

поделился мнением относительно высказывания Татьяны Тарасовой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, упомянув Олега Знарка и Быкова, заявила: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили».

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Был счастлив познакомиться и пообщаться с ними в свое время.

Они – выдающиеся личности, специалисты и патриоты профессии и России! Благодаря им профессия тренера получила популярность, значимость и уважение.

Они не стеснялись и стесняются говорить правду и высказывать свое мнение по тому или иному вопросу и теме, касающиеся спорта и жизни. Честь им за это и хвала. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение и для поиска решения!

Благодаря таким личностям и происходит эволюция в спорте, да и в жизни тоже, потому что все это взаимосвязано. Это очень интересные и глубокие люди, одни из немногих, возвысившие профессию тренера. Я их обоих очень уважаю, учился на их примере.

У меня есть книга, я ее купил в детстве, когда начинал играть в хоккей. Ее автор – Анатолий Владимирович Тарасов. Я ее с собой перевез – это моя реликвия!

Что касается высказывания... Так как это затрагивает мою фамилию, то я не вправе давать оценку. Считаю, это неэтично», – сказал бывший главный тренер сборной России.