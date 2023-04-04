Волейболист Тюшкевич: «Очень люблю НХЛ – я давний поклонник «Рейнджерс». Надеюсь на Кубок Стэнли, опыт Тарасенко и Кэйна должен помочь»

Теги Торпедо Рейнджерс Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Динамо Минск КХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин АСК (Нижний Новгород) Егор Шарангович Алексей Протас Хоккей

Волейболист Константин Тюшкевич рассказал, что поддерживает «Рейнджерс» в НХЛ

Белорусский волейболист Константин Тюшкевич заявил, что следит за игрой Артемия Панарина и Александра Овечкина.

– Любовь к хоккею у вас сохранилась?

– Да, я давний поклонник «Рейнджерс». Очень люблю НХЛ. Каждое утро смотрю обзоры матчей. Персонально из игроков слежу за российскими звездами Артемием Панариным и Александром Овечкиным.

Конечно, радуюсь и за успехи белорусов. В «Нью-Джерси» играет Егор Шарангович, в «Вашингтоне» – Алексей Протас.

– «Рейнджеры» возьмут в этом году Кубок Стэнли?

– Очень надеюсь. Порадовался, когда они по ходу сезона взяли Владимира Тарасенко и Патрика Кэйна. Они уже выигрывали чашку – их опыт должен помочь.

– А что с минским «Динамо»?

– За КХЛ тоже слежу, но не так внимательно. Хотя плей-офф, конечно, смотрел. Болел за белорусов в серии против СКА, а потому переключился на «Торпедо».

Даже удалось попасть на одну игру против СКА.

Команда Игоря Ларионова хорошо провела сезон, заявила о себе. Между «Торпедо» и АСК есть нечто общее – никто не ожидал, что получится такой результат, – сказал связующий команды АСК из Нижнего Новгорода.

2 комментария

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Венер Кучербаев
Ответ Cube Litening C:68X
Ну не знаю даже,я как то Рейнджерс не воспринимаю всерьез,хотя Галлан гениальный тренер..
по большому счёту, все ключевые компоненты для успешного похода за Кубком у них имеются:

звёздный вратарь

звёздный защитник

звёзды в нападении

тренер звезда

победный опыт тоже имеется

сплав молодости и опыта тоже на месте

состав в целом достаточно ровный и сбалансированный. (не знаю, есть ли у кого-то ещё такое же мощное нападение?)

не знаю, какого качества у них нижние звенья. возможно, только здесь ещё осталась зона роста.

а так они могут забраться очень далеко
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Cube Litening C:68X
Ну не знаю даже,я как то Рейнджерс не воспринимаю всерьез,хотя Галлан гениальный тренер..
0
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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