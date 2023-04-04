Волейболист Тюшкевич: «Очень люблю НХЛ – я давний поклонник «Рейнджерс». Надеюсь на Кубок Стэнли, опыт Тарасенко и Кэйна должен помочь»

Волейболист Константин Тюшкевич рассказал, что поддерживает «Рейнджерс» в НХЛ

Белорусский волейболист Константин Тюшкевич заявил, что следит за игрой и .

– Любовь к хоккею у вас сохранилась?

– Да, я давний поклонник « ». Очень люблю . Каждое утро смотрю обзоры матчей. Персонально из игроков слежу за российскими звездами Артемием Панариным и Александром Овечкиным.

Конечно, радуюсь и за успехи белорусов. В «Нью-Джерси» играет , в «Вашингтоне» – Алексей Протас.

– «Рейнджеры» возьмут в этом году Кубок Стэнли?

– Очень надеюсь. Порадовался, когда они по ходу сезона взяли Владимира Тарасенко и Патрика Кэйна. Они уже выигрывали чашку – их опыт должен помочь.

– А что с минским «Динамо»?

– За КХЛ тоже слежу, но не так внимательно. Хотя плей-офф, конечно, смотрел. Болел за белорусов в серии против СКА, а потому переключился на «Торпедо».

Даже удалось попасть на одну игру против СКА.

Команда Игоря Ларионова хорошо провела сезон, заявила о себе. Между «Торпедо» и АСК есть нечто общее – никто не ожидал, что получится такой результат, – сказал связующий команды АСК из Нижнего Новгорода.