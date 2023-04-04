Волейболист Тюшкевич: «Очень люблю НХЛ – я давний поклонник «Рейнджерс». Надеюсь на Кубок Стэнли, опыт Тарасенко и Кэйна должен помочь»
Волейболист Константин Тюшкевич рассказал, что поддерживает «Рейнджерс» в НХЛ
Белорусский волейболист Константин Тюшкевич заявил, что следит за игрой Артемия Панарина и Александра Овечкина.
– Любовь к хоккею у вас сохранилась?
– Да, я давний поклонник «Рейнджерс». Очень люблю НХЛ. Каждое утро смотрю обзоры матчей. Персонально из игроков слежу за российскими звездами Артемием Панариным и Александром Овечкиным.
Конечно, радуюсь и за успехи белорусов. В «Нью-Джерси» играет Егор Шарангович, в «Вашингтоне» – Алексей Протас.
– «Рейнджеры» возьмут в этом году Кубок Стэнли?
– Очень надеюсь. Порадовался, когда они по ходу сезона взяли Владимира Тарасенко и Патрика Кэйна. Они уже выигрывали чашку – их опыт должен помочь.
– А что с минским «Динамо»?
– За КХЛ тоже слежу, но не так внимательно. Хотя плей-офф, конечно, смотрел. Болел за белорусов в серии против СКА, а потому переключился на «Торпедо».
Даже удалось попасть на одну игру против СКА.
Команда Игоря Ларионова хорошо провела сезон, заявила о себе. Между «Торпедо» и АСК есть нечто общее – никто не ожидал, что получится такой результат, – сказал связующий команды АСК из Нижнего Новгорода.
звёздный вратарь
звёздный защитник
звёзды в нападении
тренер звезда
победный опыт тоже имеется
сплав молодости и опыта тоже на месте
состав в целом достаточно ровный и сбалансированный. (не знаю, есть ли у кого-то ещё такое же мощное нападение?)
не знаю, какого качества у них нижние звенья. возможно, только здесь ещё осталась зона роста.
а так они могут забраться очень далеко