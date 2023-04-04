Богдан Конюшков: «Ларионов часто напоминает, что хоккей – это удовольствие. Люди платят деньги, хотят зрелище, мы должны показывать лучший хоккей»

Богдан Конюшков рассказал о психологических установках Игоря Ларионова

Защитник « » заявил, что просит игроков получать удовольствие от хоккея.

– За год знакомства с Игорем Николаевичем запомнилась ли тебе какая-нибудь его психологическая или игровая установка?

– Он чаще всего напоминает, что игра – это про удовольствие. Мы должны выходить и кайфовать от того, что мы делаем.

Конечно, нужно выполнять определенные действия для того, чтобы наш механизм работал, но при этом нужно еще и ловить кайф от происходящего.

Надо понимать, что на нас ходят люди, они платят за это деньги, и поэтому мы должны показывать свой лучший хоккей.

Болельщики хотят посмотреть на зрелище, и мы должны его дать. Игорь Николаевич постоянно нам говорит, что нужно кайфовать от атмосферы.

Дескать, пять тысяч человек пришли на вас посмотреть, и вы сейчас будете играть в ваш красивый хоккей, – сказал Конюшков.