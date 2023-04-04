Грицюк – лучший молодой игрок 2-го раунда плей-офф по версии комментатора Васятина. Березкин – 2-й, Сафонов – 3-й

Арсений Грицюк стал лучшим молодым игроком 2-го раунда Кубка Гагарина по мнению Антона Васятина

Комментатор «КХЛ ТВ» составил пятерку лучших молодых хоккеистов второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. В рейтинг попали игроки в возрасте до 23 лет (2000 года рождения включительно).

Топ-5, представленный Антоном Васятиным, выглядит так:

1. (« ») – 4 игры, 3 (2+1) очка, полезность «+2», два победных гола;

2. (« ») – 7 игр, 2 (2+0) очка, один победный гол;

3. («Ак Барс») – 6 игр, 2 (2+0) очка, полезность «+3», 2,8 броска за игру;

4. Богдан Конюшков («Торпедо») – 4 игры, 3 (0+3) очка;

5. Даниил Гутик («Адмирал») – 6 игр, 2 (1+1) очка.