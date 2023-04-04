«Сочи» о пропаже отца Мичкова: «Матвей продолжает тренировки, клуб оказывает ему психологическую поддержку»

«Сочи» выступил с заявлением по ситуации с пропажей отца Матвея Мичкова

Ранее полиция подтвердила, что отец форварда Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье.

«Хоккейный клуб «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Андрея Мичкова.

В настоящее время продолжает тренировки в составе ХК « », клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.

Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации.

Мы все искренне надеемся, что эта история завершится благополучно», – говорится в заявлении клуба.