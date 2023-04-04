«Сочи» о пропаже отца Мичкова: «Матвей продолжает тренировки, клуб оказывает ему психологическую поддержку»

Теги происшествия КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» выступил с заявлением по ситуации с пропажей отца Матвея Мичкова

Ранее полиция подтвердила, что отец форварда Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье.

«Хоккейный клуб «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Андрея Мичкова.

В настоящее время Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.

Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации.

Мы все искренне надеемся, что эта история завершится благополучно», – говорится в заявлении клуба. 

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8 комментариев

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skbor52@icloud.com
Все, нашли отца. К сожалению погиб
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Daniel
Погиб, к сожалению
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Bot Vinnik
Сотрудники полиции извлекли и провели опознание тела 51-летнего Андрея Мичкова. Отец хоккеиста ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был обнаружен мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
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иван
Он погиб
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Андрей Корбут
Ответ Nikola Shell
Реально странно. У чела пропал отец, а он всё тренируется
Ничего странного. Сконцентрироваться на чем то другом - это намного лучше, чем сидеть и крутить в голове плохие мысли.
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marshal .masha
Ответ Nikola Shell
Реально странно. У чела пропал отец, а он всё тренируется
Обычно, когда пропадают родственники, члены семьи помогают поисковикам, а не продолжают работать, тренироваться
+3
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Nikola Shell
Ответ Никита Гарин
Может быть главная поддержка - это отсутствие тренировок для Матвея сейчас? Нет, ну, серьезно, какие тренировки? Сочи уже давно все сыграл, сейчас будет пауза. А тут у парня такая ситуация и все равно идет нагрузка. Помимо психологической, клуб добавляет свою - физическую. Организм так может и не выдержать
Реально странно. У чела пропал отец, а он всё тренируется
+3
-1
+2
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Никита Гарин
Может быть главная поддержка - это отсутствие тренировок для Матвея сейчас? Нет, ну, серьезно, какие тренировки? Сочи уже давно все сыграл, сейчас будет пауза. А тут у парня такая ситуация и все равно идет нагрузка. Помимо психологической, клуб добавляет свою - физическую. Организм так может и не выдержать
+7
-3
+4
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