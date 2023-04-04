Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Мичкова. Он до сих пор не найден

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Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Матвея Мичкова

Полиция подтвердила, что отец форварда Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье.

Он ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 по местному времени, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».

«Человек на данный момент не найден. Розыск действителен», – заявили в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

16 комментариев

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Deathspell Omega
Ответ Reigher
В Африке и Южной Америки часто крадут родственников успешных спортсменов.
Их и в соседней Грузии крадут, к слову....
+2
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Nikola Shell
Ответ Сергей Носков
А на какие сутки начался бы розыск обычного человека?
На 3-4 день дай бог
+2
-1
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Nikola Shell
Ответ melmi
Это больше похоже на обычное разбойное нападение. Вышел в 21:00 , как сказал ненадолго . Возможно в магазин . Хорошо или неплохо одетый ( думаю так и есть). В магазине засветил наличные деньги . Из магазина могли уже следить . Дальше разбойное нападение , выкидывают Симку, телефон на з/ч Это версия , но таких случаев увы хватает Хотелось бы чтобы эта версия осталась лишь версией ,но то что телефон через 20 минут был не в сети -это плохой знак
Сейчас камеры везде. Странно что информации нет. Хотя, если Сочи то не уверен))
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Александр Невский
уже все живым вряд-ли найдут . холодный он уже
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-4
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melmi
Ответ Ми Ша
Если это хоккейная тема,то вряд ли отец жив. Наверняка хотел чтобы сын уехал за океан,а отдельные «товарищи» очень против этого, ну или что-то вроде этого
Это больше похоже на обычное разбойное нападение. Вышел в 21:00 , как сказал ненадолго . Возможно в магазин . Хорошо или неплохо одетый ( думаю так и есть). В магазине засветил наличные деньги . Из магазина могли уже следить . Дальше разбойное нападение , выкидывают Симку, телефон на з/ч
Это версия , но таких случаев увы хватает
Хотелось бы чтобы эта версия осталась лишь версией ,но то что телефон через 20 минут был не в сети -это плохой знак
+5
-3
+2
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Ми Ша
Если это хоккейная тема,то вряд ли отец жив. Наверняка хотел чтобы сын уехал за океан,а отдельные «товарищи» очень против этого, ну или что-то вроде этого
+2
-7
-5
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Александр Смирнов
Ответ Спартак сила
забухал бывает
типичный спартач 🤦
+4
-2
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Сергей Носков
А на какие сутки начался бы розыск обычного человека?
+3
-2
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PatologoanatoM
Ответ Спартак сила
забухал бывает
Да какие забухал, тут явно криминал, уголовка и не дай бог летальные последствия, причём может быть что угодно, начиная от каких-нить отморозков, забивших до смерти в подворотне за косой взгляд по синей волне,до тщательно продуманного выпиливания отца из будущего самого большого таланта России на ближайшие 10-15 лет, а влияние и все решения над сыном принимал отец, ситуация ужасная, учитывая какой публичный человек, какие были связи и что до сих пор не срастили, 2ое как-то больше подходит под ситуацию
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Ми Ша
Всё очень странно,хотя может быть до банального просто. Несчастный случай например,не дай Бог. Сочи вообще криминальный город? Абхазия рядом
+7
0
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Reigher
В Африке и Южной Америки часто крадут родственников успешных спортсменов.
+1
-3
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BeastI666I
выкуп?
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-3
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ARAMIS777
Надеюсь, всё завершится хорошо.
+10
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Aboba Boba
Конечно, шутки тут ни к чему. Надеюсь, найдется, представить не могу чувства сына
+34
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Владимир Бодимер
Новость дополняется...
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Спартак сила
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