Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Мичкова. Он до сих пор не найден

Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Матвея Мичкова

Полиция подтвердила, что отец форварда пропал в Сочи в воскресенье.

Он ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 по местному времени, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».

«Человек на данный момент не найден. Розыск действителен», – заявили в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».