Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Мичкова. Он до сих пор не найден
Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Матвея Мичкова
Полиция подтвердила, что отец форварда Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье.
Он ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 по местному времени, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».
«Человек на данный момент не найден. Розыск действителен», – заявили в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Это версия , но таких случаев увы хватает
Хотелось бы чтобы эта версия осталась лишь версией ,но то что телефон через 20 минут был не в сети -это плохой знак