Телефон отца Мичкова был вне зоны доступа спустя 20 минут после его ухода из квартиры. Полиция Сочи ведет поиски («Чемпионат»)

Теги происшествия КХЛ Сочи Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Стали известны подробности исчезновения отца Матвея Мичкова в Сочи

Отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова пропал в воскресенье.

«Андрей Мичков вышел из дома 2 апреля около 21:00 из съемной квартиры, с тех пор его больше никто не видел. Известно, что уже через 20 минут ему звонили на телефон, абонент был вне зоны доступа.

В 9:00 утра следующего дня ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, были проверены все соответствующие места в случаях, когда пропадает человек. Безрезультатно. Причем не только в Адлере, где проживает семья Мичковых, район поиска был намного шире.

На данный момент сотрудники полиции отслеживают камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея», – приводит «Чемпионат» сообщение источника в «Сочи». 

6 комментариев

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Андрей Корбут
Телефон отца Мичкова снова вышел в сеть в городе Анахайм, Калифорния....
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marshal .masha
Ответ frol92
Очень странная история. Надеюсь, все обойдется, хотя верится с трудом, к сожалению....
Дядька взрослый может просто загулял, страшнее изначально когда дети пропадают. А так тысячи людей находятся в розыске, вышли и не вернулись...
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ТимТалер
По ходу за ним следили...
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goshforever
Выглядит история очень плохо. Дай бог, чтобы нашли живым. Похоже на криминал
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melmi
Дело пахнет уголовным
Хочется пожелать, чтобы ничего страшного не произошло
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frol92
Очень странная история. Надеюсь, все обойдется, хотя верится с трудом, к сожалению....
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