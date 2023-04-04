Отец Мичкова пропал в Сочи в воскресенье. К поиску подключены все структуры («Матч ТВ»)

Отец Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье, к поискам подключены все структуры

Как сообщает «Матч ТВ», Андрей Мичков, отец форварда « » , пропал в воскресенье.

Мичков‑старший ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21:00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».

Сообщается, что к поискам подключены все структуры города.

На форуме поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» приводятся приметы Андрея Мичкова. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно‑синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

По ходу сезона утверждалось, что отец одного из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил полный доступ в раздевалку сочинцев. 18-летний хоккеист называет его своим личным тренером.