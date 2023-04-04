Отец Мичкова пропал в Сочи в воскресенье. К поиску подключены все структуры («Матч ТВ»)

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Отец Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье, к поискам подключены все структуры

Как сообщает «Матч ТВ», Андрей Мичков, отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова, пропал в воскресенье.

Мичков‑старший ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21:00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».

Сообщается, что к поискам подключены все структуры города.

На форуме поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» приводятся приметы Андрея Мичкова. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно‑синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

По ходу сезона утверждалось, что отец одного из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил полный доступ в раздевалку сочинцев. 18-летний хоккеист называет его своим личным тренером. 

32 комментария

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Зубы Дзюбы
Ответ Евгений Мешков
вам не кажется, что тема пропажи человека, не очень подходит для острот?
Как и для вывода в "главное"
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Варлампий Варлампий
убили 100%. И Мичков не поедет драфтоваться
0
-1
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Зубы Дзюбы
Зачем это в главные выводить?
0
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cnfc
У нас парень работал. Ушел в тапочках за пивом, так мать сказала. И все. Нет человека. Лет 30 уже прошло. До сих порне могу понять КАК и КУДА.
Р,с, Папе найтись конечно!
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Варлампий Варлампий
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А как же три дня и вся прочая мутотень? Ах да, это же особенный клиент, тут же надо все сразу и без бюрократии
законы в РФ только для рабов
0
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Lol Ko
Ответ Игореха Веселов
Быстро же они спохватились, однако! А так обычно все эти дармоедовские структуры раньше трех дней с момента пропажи человека и не зачешутся даже...А даже если и зачешутся, то их все равно нужно регулярно подгонять волшебными пенделями из вышестоящих инстанций!
Зависит и от обстоятельств пропажи. По фильма что ли судишь?
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JBa
Ответ Игореха Веселов
Быстро же они спохватились, однако! А так обычно все эти дармоедовские структуры раньше трех дней с момента пропажи человека и не зачешутся даже...А даже если и зачешутся, то их все равно нужно регулярно подгонять волшебными пенделями из вышестоящих инстанций!
то есть для тебя новость, что к спортсменам и другим известным деятелям есть повышенное внимание?

FYI простым смертным ввели порядок касательно 3-х дней, потому что люди стали пользоваться положением и при первой плохой мысли обращаться в соответствующие органы.

всё вполне логично
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старые кеды
Ответ Игореха Веселов
Быстро же они спохватились, однако! А так обычно все эти дармоедовские структуры раньше трех дней с момента пропажи человека и не зачешутся даже...А даже если и зачешутся, то их все равно нужно регулярно подгонять волшебными пенделями из вышестоящих инстанций!
у тебя есть богатый опыт общения с милицией?
+4
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AntOn
🙏🙏🙏 главное, чтобы нашли живым
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Кавабунга Шреддоголовый
А как же три дня и вся прочая мутотень? Ах да, это же особенный клиент, тут же надо все сразу и без бюрократии
+6
-4
+2
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genowayy
Там закончился хоккейный турнир, на который съезжалось 15-16 любительских команд из Москвы. Многие устроили "гуляния" вечером в воскресенье в Адлере по ресторанам. Может быть, неповезло натолкнуться на особо отпетых синяков.
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ДудьСдулся
Иногда коснуться дна нам необходимо,
Жизнь она всего одна и та проходит мимо.
Вечером, да, нечего делать по-любому,
Вечер нам для встреч же дан, вот и не тянет к дому.
-
По пабам и по бабам!
Гуляем мы неслабо.
Здесь выпьем, там закусим,
Отпустит снова тусим. Шнуров
Надеюсь, что так.
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khisma017
Ответ Евгений Мешков
вам не кажется, что тема пропажи человека, не очень подходит для острот?
Да я и не то чтобы острил, просто бросилась в глаза некорректная формулировка. Мы все-таки на некогда спортивном сайте находимся, вот и обращаю внимание исключительно на спортивные аспекты любой новости. Формулировку кстати уже поправили - видимо не зря подметил.
+1
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JBa
Ответ Мирзоанис Якубов
Что футбольный, что хоккейный Сочи - мутные клубы во всех смыслах
что именно мутного сейчас произошло, не пояснишь?
+9
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Booligan
Он судя по всему борзый, мог что-то не то сказать местному Ашоту и дальше ножик в спину и на корм рыбам, не хотелось бы, конечно.
+2
-3
-1
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Евгений Мешков
Ответ khisma017
Ого, не знал, что он личный тренер Бедарда
вам не кажется, что тема пропажи человека, не очень подходит для острот?
+16
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Александр Невский
Это не интересно . пусть ищут в приемнике .
+1
-8
-7
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Мирзоанис Якубов
Что футбольный, что хоккейный Сочи - мутные клубы во всех смыслах
+5
-5
0
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Игореха Веселов
Быстро же они спохватились, однако! А так обычно все эти дармоедовские структуры раньше трех дней с момента пропажи человека и не зачешутся даже...А даже если и зачешутся, то их все равно нужно регулярно подгонять волшебными пенделями из вышестоящих инстанций!
+15
-8
+7
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Rodgeras
папакабанова
+2
-6
-4
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Андрей Корбут
Ответ Misson
Скорее в Монреале. Чикаго, Коламбус, Анахайм будут брать Беддарда, Фантилли, Карлсона. Вот начиная с Сан-Хосе, Монреаля уже будут думать о Мичкове.
Ни один адекватный ГМ не возьмет Фантилли и тем более Карлсона выше Мичкова. Это только в русофобских рейтингах Боба Маккензи и ему подобных они лучше) В Анахайме умеют драфтовать, там ММ точно не пропустят.
+6
-4
+2
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GeroyamSala
Федоров 2.0 ? Интересный способ закрыть дверь в эту энхээль, с другой стороны если отец сам прокладывает путь в эту самую нхл таким образом.. это будет похвально
+1
-9
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HockeyMan
Ответ Alexander Nikitin
Видимо опять проблемы с агентами таланта - и возможно, не дай бог конечно, отца или похитили или того хуже чтобы предупредить или надавить на сына для заключения нужного контракта.
У него и так контракт с Питером еще на несколько лет. Сомневаюсь, что кто то посмеет из других клубов выкрасть такого молодого таланта и пойти против Ротенберга и ко)))
+13
-1
+12
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Misson
Ответ Андрей Корбут
Небось отец уже в Анахайме или Сан Хосе )
Скорее в Монреале. Чикаго, Коламбус, Анахайм будут брать Беддарда, Фантилли, Карлсона. Вот начиная с Сан-Хосе, Монреаля уже будут думать о Мичкове.
+1
-2
-1
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khisma017
Ого, не знал, что он личный тренер Бедарда
+6
-10
-4
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