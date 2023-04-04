Отец Мичкова пропал в Сочи в воскресенье. К поиску подключены все структуры («Матч ТВ»)
Отец Матвея Мичкова пропал в Сочи в воскресенье, к поискам подключены все структуры
Как сообщает «Матч ТВ», Андрей Мичков, отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова, пропал в воскресенье.
Мичков‑старший ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21:00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».
Сообщается, что к поискам подключены все структуры города.
На форуме поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» приводятся приметы Андрея Мичкова. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно‑синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку.
По ходу сезона утверждалось, что отец одного из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил полный доступ в раздевалку сочинцев. 18-летний хоккеист называет его своим личным тренером.
Р,с, Папе найтись конечно!
FYI простым смертным ввели порядок касательно 3-х дней, потому что люди стали пользоваться положением и при первой плохой мысли обращаться в соответствующие органы.
всё вполне логично
Жизнь она всего одна и та проходит мимо.
Вечером, да, нечего делать по-любому,
Вечер нам для встреч же дан, вот и не тянет к дому.
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По пабам и по бабам!
Гуляем мы неслабо.
Здесь выпьем, там закусим,
Отпустит снова тусим. Шнуров
Надеюсь, что так.