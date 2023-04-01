Вратарь «Эдмонтона» Скиннер стал лучшим новичком НХЛ в марте, опередив Дорофеева

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Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер признан лучшим новичком НХЛ в марте.

На победу в номинации также претендовали Матиас Маччелли («Аризона»), Джон-Джейсон Петерка («Баффало»), Уайтт Джонстон («Даллас»), Люк Евангелиста («Нэшвилл») и Павел Дорофеев («Вегас»).

В минувшем месяце Скиннер провел 12 матчей, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,83 шайбы и отражая 90,8% бросков. На его счету также один шатаут.

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Конкретно если говорить о март то как новички себя проявили Дорофеев и Евангелиста
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Дядя Федор Макларен
При такой статистике победы свои он одержал в основном за счёт Мака и Драйза. ИМХО, Евангелиста или Дорофеев более достойны были
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