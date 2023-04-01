Вратарь «Эдмонтона» Скиннер стал лучшим новичком НХЛ в марте, опередив Дорофеева

Вратарь « » Стюарт Скиннер признан лучшим новичком в марте.

На победу в номинации также претендовали Матиас Маччелли (« »), Джон-Джейсон Петерка (« »), Уайтт Джонстон (« »), Люк Евангелиста («Нэшвилл») и Павел Дорофеев («Вегас»).

В минувшем месяце Скиннер провел 12 матчей, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,83 шайбы и отражая 90,8% бросков. На его счету также один шатаут.