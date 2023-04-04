Форвард «Амура» Гребенкин считает, что СКА пройдет ЦСКА: «Мне ближе скоростной, атакующий хоккей. По ходу серии Питер будет раскатываться и прибавлять»

Никита Гребенкин считает, что СКА выиграет финал Запада у ЦСКА (0-1)

« – крутой клуб, действующий обладатель Кубка Гагарина. Даже в наших матчах с армейцами убеждался, что они могут сыграть по счету и на мастерстве, где-то дать себе передышку, уйти в оборону. Большая команда на аритмии.

СКА – это не такие опытные ребята, там много молодых, их стихия – быстрые атаки. Предположу, что по ходу финала они будут раскатываться и прибавлять. Наверное, отдам в этой серии предпочтение Питеру. Мне ближе скоростной, атакующий хоккей, в такой хоккей, кстати, играет не только СКА, но и родная «Магнитка». Этим клубам – мои симпатии, – сказал форвард «Амура».