Ротенберг о поражении от ЦСКА: «СКА нужно продолжать действовать по системе. Спишем ошибку на игровой тонус»

заявил, что СКА нужно продолжать играть по системе.

Главный тренер СКА ответил на вопросы после поражения от (2:3 3ОТ, 0-1 в серии) в первом матче финала Западной конференции.

– Можно ли сказать, что начался настоящий плей-офф?

– Все соперники сильные. Плей-офф начался с первого матча. Понятно, что надо играть лучше и лучше с каждым этапом, добавлять с каждым матчем.

Понимаем, как нам добавить, что нужно улучшить. Все разберем – у нас есть резервы. Хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели все овертаймы.

Мы провели два матча – для болельщиков это тоже непросто. Все тратят много сил, но наши трибуны нам помогали. Отдельная благодарность всем, кто присутствовал на игре.

– Какие акценты делали на игре команды в овертаймах, чтобы не закончились силы?

– Мы играли короткими сменами. Была дисциплина смен.

Старались взвинтить темп, добавить скорости. Нам нужно забивать больше голов. Была первая схватка – посмотрели друг на друга, изучили друг друга.

Все только начинается. Когда идут такие долгие матчи акцент на дисциплину смен – чтобы не переигрывать их.

Мы всю игру провели в высоком темпе, как и соперник. Матч шел до одной ошибки – мы ее допустили. Спишем ее на игровой тонус. Он вернулся – сейчас мы будем добавлять.

– Складывалось впечатление, что в третьем периоде СКА хотел удержать преимущество и поймать соперника на контратаке. Это ошибочное впечатление?

– Мы играли в свой хоккей. Понятно, что ребята старались упростить, минимизировать ошибки. Нужно продолжать действовать по нашей системе весь матч.

Мы спокойно выходили из зоны, все было тактически правильно. Нужно улучшать детали – разница в них. Улучшим детали – будем сильнее, – сказал Ротенберг.

ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)