Ротенберг о поражении от ЦСКА: «СКА нужно продолжать действовать по системе. Спишем ошибку на игровой тонус»
Роман Ротенберг заявил, что СКА нужно продолжать играть по системе.
Главный тренер СКА ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1 в серии) в первом матче финала Западной конференции.
– Можно ли сказать, что начался настоящий плей-офф?
– Все соперники сильные. Плей-офф начался с первого матча. Понятно, что надо играть лучше и лучше с каждым этапом, добавлять с каждым матчем.
Понимаем, как нам добавить, что нужно улучшить. Все разберем – у нас есть резервы. Хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели все овертаймы.
Мы провели два матча – для болельщиков это тоже непросто. Все тратят много сил, но наши трибуны нам помогали. Отдельная благодарность всем, кто присутствовал на игре.
– Какие акценты делали на игре команды в овертаймах, чтобы не закончились силы?
– Мы играли короткими сменами. Была дисциплина смен.
Старались взвинтить темп, добавить скорости. Нам нужно забивать больше голов. Была первая схватка – посмотрели друг на друга, изучили друг друга.
Все только начинается. Когда идут такие долгие матчи акцент на дисциплину смен – чтобы не переигрывать их.
Мы всю игру провели в высоком темпе, как и соперник. Матч шел до одной ошибки – мы ее допустили. Спишем ее на игровой тонус. Он вернулся – сейчас мы будем добавлять.
– Складывалось впечатление, что в третьем периоде СКА хотел удержать преимущество и поймать соперника на контратаке. Это ошибочное впечатление?
– Мы играли в свой хоккей. Понятно, что ребята старались упростить, минимизировать ошибки. Нужно продолжать действовать по нашей системе весь матч.
Мы спокойно выходили из зоны, все было тактически правильно. Нужно улучшать детали – разница в них. Улучшим детали – будем сильнее, – сказал Ротенберг.
ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)
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