Ротенберг о поражении от ЦСКА: «СКА нужно продолжать действовать по системе. Спишем ошибку на игровой тонус»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА нужно продолжать играть по системе.

Главный тренер СКА ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1 в серии) в первом матче финала Западной конференции.

– Можно ли сказать, что начался настоящий плей-офф?

– Все соперники сильные. Плей-офф начался с первого матча. Понятно, что надо играть лучше и лучше с каждым этапом, добавлять с каждым матчем.

Понимаем, как нам добавить, что нужно улучшить. Все разберем – у нас есть резервы. Хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели все овертаймы.

Мы провели два матча – для болельщиков это тоже непросто. Все тратят много сил, но наши трибуны нам помогали. Отдельная благодарность всем, кто присутствовал на игре.

– Какие акценты делали на игре команды в овертаймах, чтобы не закончились силы?

– Мы играли короткими сменами. Была дисциплина смен.

Старались взвинтить темп, добавить скорости. Нам нужно забивать больше голов. Была первая схватка – посмотрели друг на друга, изучили друг друга.

Все только начинается. Когда идут такие долгие матчи акцент на дисциплину смен – чтобы не переигрывать их.

Мы всю игру провели в высоком темпе, как и соперник. Матч шел до одной ошибки – мы ее допустили. Спишем ее на игровой тонус. Он вернулся – сейчас мы будем добавлять.

– Складывалось впечатление, что в третьем периоде СКА хотел удержать преимущество и поймать соперника на контратаке. Это ошибочное впечатление?

– Мы играли в свой хоккей. Понятно, что ребята старались упростить, минимизировать ошибки. Нужно продолжать действовать по нашей системе весь матч.

Мы спокойно выходили из зоны, все было тактически правильно. Нужно улучшать детали – разница в них. Улучшим детали – будем сильнее, – сказал Ротенберг.

ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paster_bibo
Ответ Booligan
Систематический отход от системы, у вас системный бардак(ов), дорогой Йозе, ЦСКА пешком ходили по площадке и всё равно выиграли и слабее не смотрелись, а у вас было почти 2 недели на системные доработки.
Нужно провести системный анализ системных сбоев работы системы. И выработать системный подход для того чтобы системно перезапустить систему с исправленными системными ошибками после системного анализа....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paster_bibo
Ответ вован63
Нипель
Кукиш...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Систематический отход от системы, у вас системный бардак(ов), дорогой Йозе, ЦСКА пешком ходили по площадке и всё равно выиграли и слабее не смотрелись, а у вас было почти 2 недели на системные доработки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fomin525
не верю я в Рому(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ Кирилл Игнашов
кто-нибудь объясните что за система такая?)
системная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Во всей системе произошёл сбой, будь она неладная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вован63
Ответ Кирилл Игнашов
кто-нибудь объясните что за система такая?)
Нипель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Calabasas
Ответ Дмитрий9779
Зачем в третьем периоде играли в держисраку?В итоге отошли от "системы",устали и в ОТ выглядели плохо.
Сказано же: "Улучшим детали – будем сильнее". В следующей игре москвичи будут наказаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NaGLiY
Системна ротенберга - это прям название того состояния(диагноз), в котором находится весь наш спорт. И не только...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Кирилл Игнашов
кто-нибудь объясните что за система такая?)
йозе марино :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Calabasas
Ответ Кирилл Игнашов
кто-нибудь объясните что за система такая?)
Здесь тебе никто не объяснит. Лучше напиши лично Роману)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
А тем временем СКА-1946 громит Динамо,усиленное игроками основы(8:2,3:1,6:2)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Игнашов
кто-нибудь объясните что за система такая?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Нам все -равно с кем играть . Поправим, улучшим . У нас все по системе . Одна пропущенная это много , а три в самый раз . Пять вперед - пять назад .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Зачем в третьем периоде играли в держисраку?В итоге отошли от "системы",устали и в ОТ выглядели плохо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий