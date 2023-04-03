С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России. Сообщалось, что федерация не будет участвовать в организации игр
С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России
Федерация хоккея России не получала информации об организации матчей со сборной Канады.
Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.
Комментатор отметил, что ФХР не будет участвовать в организации игр, а хоккеисты из КХЛ принимать в них участие. По задумке играть будут только хоккеисты НХЛ.
«Hockey Canada не связывалась с ФХР по вопросам проведения данной серии», – сообщил источник «Р-Спорт».
Ну и логично, что с ФХР не связывались, а также с ФСБ, ФБК, ФФК, ФНЛ, ФРГ, ФСС, ФМС, МФЦ и прочими организациями))