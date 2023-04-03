С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России. Сообщалось, что федерация не будет участвовать в организации игр

С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России

Федерация хоккея России не получала информации об организации матчей со сборной Канады.

Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и провести серию из трех матчей со сборной России.

Комментатор отметил, что ФХР не будет участвовать в организации игр, а хоккеисты из принимать в них участие. По задумке играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Hockey Canada не связывалась с по вопросам проведения данной серии», – сообщил источник «Р-Спорт».