С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России. Сообщалось, что федерация не будет участвовать в организации игр

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ Федерация хоккея Канады КХЛ Хоккей

С ФХР не связывались по потенциальным матчам Канады и России

Федерация хоккея России не получала информации об организации матчей со сборной Канады.

Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.

Комментатор отметил, что ФХР не будет участвовать в организации игр, а хоккеисты из КХЛ принимать в них участие. По задумке играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Hockey Canada не связывалась с ФХР по вопросам проведения данной серии», – сообщил источник «Р-Спорт».

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3 комментария

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Al561
Новость о матчах выглядит очень недостоверной.
Ну и логично, что с ФХР не связывались, а также с ФСБ, ФБК, ФФК, ФНЛ, ФРГ, ФСС, ФМС, МФЦ и прочими организациями))
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Евгений Мешков
Ответ Назар Игорь
Написали бы просто - матчи между сборными канадских и российских игроков НХЛ. Из россиян можно собрать прекрасную сборную, около 50 первоклассных игроков.
у хомяков видимо есть надежды, что где-то есть какая то другая Россия. ждет их жесткое разочарование. все правильно говорите
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Назар Игорь
Написали бы просто - матчи между сборными канадских и российских игроков НХЛ. Из россиян можно собрать прекрасную сборную, около 50 первоклассных игроков.
+1
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+1
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