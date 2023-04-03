Дыняк о поражении от «Авангарда»: «Ак Барс» выиграл в третьем периоде – сделали задел на следующий матч. Первый период проспали»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Амир Мифтахов Никита Дыняк Хоккей

Никита Дыняк считает, что «Ак Барс» должен нейтрализовать игру «Авангарда» в большинстве

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мыслями после поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 (1-1 в серии).

– Проспали первый период, второй и третий можно занести в зачет. Главное, что выиграли в третьем периоде, настраиваемся на следующий матч.

– Что в своей игре поменял «Авангард»? Почему не удалось навязать должное сопротивление в начале матча?

– Они играли так же, как и в прошлом матче. Просто мы плохо начали.

– Стычки по ходу матча придавали дополнительных эмоций?

– Нет, после первого периода мы поговорили в раздевалке, пришли к выводу, что нужно начинать играть заново.

Увы, во втором пропустили, но в третьем выиграли, сделали задел на следующий матч.

– Выход Амира Мифтахова как-то встряхнул команду?

– Его можно похвалить. Два периода сидел, вышел, показал хорошую игру, вытащил нас в некоторых моментах. Молодец.

– Почему «Ак Барс» в этой серии пропустил три шайбы в меньшинстве?

– Тренеры подскажут нам наши ошибки.

Да, у «Авангарда» хорошее большинство, но мы должны его нейтрализовывать. Посмотрим видео, поговорим, сделаем выводы, – сказал Дыняк.

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