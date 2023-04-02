Купер о шатауте Василевского: «Он сверхчеловек. Но даже с лучшим вратарем в мире нужно играть в обороне. Думаю, мы ему помогли»

считает Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

Вратарь «Тампы» отразил все 38 бросков в матче с «Айлендерс» (5:0), сделав 4-й шатаут в сезоне и 2-й – в 3 последних матчах.

«Что касается Васа, то он человек. Я имею в виду, что он сверхчеловек, но он все еще человек.

Некоторые шансы, которые мы упускали при выходе на ворота, и тому подобное – когда вы начинаете это исключать, Вас обычно берет на себя все остальное.

Я думаю, мы ему помогли. И я думаю, что он ценит это, потому что, знаете, мы думаем, что он лучший вратарь в мире, но даже с лучшими вратарями в мире нам нужно немного играть в обороне, и мы можем это делать», – сказал главный тренер « ».