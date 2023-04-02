Василевский – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 4-й шатаут в сезоне, 38 сэйвов, 34-я победа

отразил все 38 бросков в матче с «Айлендерс» (5:0) и был признан первой звездой.

Вратарь « » сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате , одержав 34-ю победу. Всего россиянин провел 58 игр.

Подробнее его статистика – здесь.