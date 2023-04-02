Василевский – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 4-й шатаут в сезоне, 38 сэйвов, 34-я победа
Андрей Василевский отразил все 38 бросков в матче с «Айлендерс» (5:0) и был признан первой звездой.
Вратарь «Тампы» сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, одержав 34-ю победу. Всего россиянин провел 58 игр.
Подробнее его статистика – здесь.
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3-4) Бобровский - 38 ( 642 матча )
3-4) Варламов - 38 ( 583 матча )
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей )
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 32 ( 423 матча )