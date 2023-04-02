Василевский – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 4-й шатаут в сезоне, 38 сэйвов, 34-я победа

Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил все 38 бросков в матче с «Айлендерс» (5:0) и был признан первой звездой.

Вратарь «Тампы» сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, одержав 34-ю победу. Всего россиянин провел 58 игр.

Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Один только вопрос. Что мешало так играть в начале марта? Надеюсь Вася не подведёт в ПО!
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glavniiexpert
В последних 4х играх пропустил 3 шайбы и сделал 2 шутаута. А могло бы быть и 3 шутаута подряд, все таки гол пропущенный от Вашиков на нем. Но в целом видно что намного лучше играть начал, как и вся Тампа в целом, видимо к плей-офф начали набирать, тем интереснее будет.
+3
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+3
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Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3-4) Бобровский - 38 ( 642 матча )
3-4) Варламов - 38 ( 583 матча )
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей )
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 32 ( 423 матча )
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+4
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ogent
Вася выходит на свой привычный уровень, как раз к плей-офф. Не удивлюсь, если и в плей-офф у него будут сухари.
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NikitaPoc
В звездах недели тоже будет
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