Воробьев об уходе из «Металлурга»: «Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным»
Илья Воробьев высказался об увольнении из «Металлурга»
После ухода с поста главного тренера «Металлурга» Илья Воробьев поблагодарил руководство и болельщиков команды.
«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить город, клуб, болельщиков и Виктора Филипповича Рашникова за мои практически десять лет в клубе.
Турбулентное время. Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным», – сказал Воробьев.
судьба тренера. В любом случае
Удачи.....
всё сложится с другой командой. Разин вся
надежда на тебя.