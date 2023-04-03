Воробьев об уходе из «Металлурга»: «Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным»

Илья Воробьев высказался об увольнении из «Металлурга»

После ухода с поста главного тренера «Металлурга» Илья Воробьев поблагодарил руководство и болельщиков команды.

«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить город, клуб, болельщиков и Виктора Филипповича Рашникова за мои практически десять лет в клубе.

Турбулентное время. Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным», – сказал Воробьев.