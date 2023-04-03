Воробьев об уходе из «Металлурга»: «Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным»

Теги Металлург Мг болельщики Илья Воробьев Виктор Рашников КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Илья Воробьев высказался об увольнении из «Металлурга»

После ухода с поста главного тренера «Металлурга» Илья Воробьев поблагодарил руководство и болельщиков команды.

«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить город, клуб, болельщиков и Виктора Филипповича Рашникова за мои практически десять лет в клубе.

Турбулентное время. Мы выиграли два Кубка Гагарина, дважды играли в финале. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным», – сказал Воробьев.

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9 комментариев

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Олег
Ответ Кеша
У победы много участников - у поражения один тренер . Все же я думаю , что Воробьева надо проводить с достоинством . Он много сделал до Металлурга .
Согласен, всякое бывает такова
судьба тренера. В любом случае
Удачи.....
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Сергей Нагорнов
Ответ Кеша
У победы много участников - у поражения один тренер . Все же я думаю , что Воробьева надо проводить с достоинством . Он много сделал до Металлурга .
Воробьев сделал для ММГ гораздо больше положительного! Спасибо ему за работу. Просто настало время перемен. Удачи ему и отличной тренерской карьеры. Может еще и свидимся)
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Олег
Спасибо Петровичу за кубок. НАДЕЮСЬ У НЕГО
всё сложится с другой командой. Разин вся
надежда на тебя.
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Валерка Боров Сухачев
Наконец-то,теперь можно снова будет смотреть прямые трансляции и наслаждаться хоккеем с новым тренером.Пернатый убил весь интерес смотреть хоккей.
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fd6gtd8k77
Кстати, ещё одно огромное освобождение-Кошечкин наконец-то завершил карьеру.
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-1
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fd6gtd8k77
Да неужели?!!!Всё-таки утопили самого непотопляемого.Всех болел Магнитки-искренне поздравляю!!!
+1
-2
-1
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Горыныч79
Удачи и побед в новых клубах!
+6
0
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Кеша
У победы много участников - у поражения один тренер . Все же я думаю , что Воробьева надо проводить с достоинством . Он много сделал до Металлурга .
+16
-1
+15
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сервисник
Хелл будет реветь от счастья
+3
0
+3
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