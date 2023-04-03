Бурмистров близок к подписанию контракта со «Спартаком» на год (Metaratings)

Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров может перейти в «Спартак»

Форвард Александр Бурмистров близок к подписанию однолетнего контракта со « », сообщает Metaratings.

Срок соглашения игрока с « » рассчитан до 30 апреля.

Бурмистров пополнил состав клуба 23 декабря, перейдя из «Ак Барса».

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.