Бурмистров близок к подписанию контракта со «Спартаком» на год (Metaratings)

Теги Металлург Мг Спартак возможные переходы КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров может перейти в «Спартак»

Форвард Александр Бурмистров близок к подписанию однолетнего контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.

Срок соглашения игрока с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.

Бурмистров пополнил состав клуба 23 декабря, перейдя из «Ак Барса».

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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14 комментариев

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4k7shv9zrw
Ответ Фёдор Кузнецов
Он и проявил себя, ненужными удалениями и бесполезностью в атаке в плей-офф
И больше всех орал когда КГ взяли в 2018
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Иммонен
Зато красиво катается!
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Uriah Heep
Зачем?!
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мик джагер
Ответ Олег
В любом случае Сашки удачи, может найдёт себя хоть там....
Похоже, он уже никогда себя не найдёт.....
+2
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+2
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dolfin77
Ответ Сергей Орлов
Господи, как этот неликвид раз за разом находит работу?
В Спартаке всем работа найдётся, за откат от контракта))))
+2
0
+2
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dolfin77
Ответ вперёд спартак
опять собираем все что не нужно
Да так и будет, это же из сезона в сезон!!!!
+4
0
+4
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Олег
В любом случае Сашки удачи, может найдёт
себя хоть там....
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ FaithDevotion
Думал, уж в Магнитке себя проявит, а в Ак Барсе вообще шансов не давали. Но не вышло
Он и проявил себя, ненужными удалениями и бесполезностью в атаке в плей-офф
+8
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+8
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Bojco Drocic
Да уж, статистика этого нападающего впечатляет конечно …
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Господи, как этот неликвид раз за разом находит работу?
+4
0
+4
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Иван Правспарт
Зачем он нам?
+1
0
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йозе марино
сочувствую любой команде кто возьмёт эту деревяху обманщика
+1
0
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FaithDevotion
Думал, уж в Магнитке себя проявит, а в Ак Барсе вообще шансов не давали. Но не вышло
+1
-1
0
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вперёд спартак
опять собираем все что не нужно
+7
0
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