Бурмистров близок к подписанию контракта со «Спартаком» на год (Metaratings)
Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров может перейти в «Спартак»
Форвард Александр Бурмистров близок к подписанию однолетнего контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.
Срок соглашения игрока с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.
Бурмистров пополнил состав клуба 23 декабря, перейдя из «Ак Барса».
В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
себя хоть там....