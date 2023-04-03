Жамнов об отстранении России: «Это выгодно европейским сборным. Были разговоры, что нас вернут, но я сразу понял, что это блеф»

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Алексей Жамнов прокомментировал продление отстранения России от турниров

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение команды на сезон-2023/24.

– Удивлены, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) так жестко обрубила наше участие в турнирах на сезон-2023/24?

– Какое-то время назад были разговоры, что нас вернут. Но я сразу понял, что это блеф. Пока нам никаких поблажек никто не даст. Это видно по настрою финской, шведской, чешской федераций хоккея. Что будет дальше – посмотрим.

– Но ведь как раз им выгодно отсутствие России на турнирах. Те же чехи вон сразу в рейтинге поднялись.

– Конечно, это выгодно в первую очередь европейским сборным. От канадцев и американцев я не слышал призывов не пускать Россию на турниры. Но ИИХФ сейчас возглавляет француз, и там не все так просто, – заявил главный тренер «Спартака» и сборной России.

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3 комментария

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Russ Ivan
Топовых сборных в хоккее очень немного, любой турнир будет терять аудиторию и коммерческую выгоду, если убрать хотя бы одну. Европейцы идиоты, стреляющие себе в ногу...
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Alestern
Если по уму, то Международная федерация хоккея должна была прищучить всех так называемых отказников (шведскую, финскую, чешскую и иже с ними федерации), наказать огромными штрафами (за отказ играть при участии России), и пристыдить на будущее... Вместо этого ИИХФ просто пошла у них на поводу :)... ну давайте, давайте.. от прежней популярности хоккея скоро ничего не останется, если так продолжится ещё какое то время :)...
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sashkaaa
Чувак просто соблюдай уставы ООН... :(
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