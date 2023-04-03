Жамнов об отстранении России: «Это выгодно европейским сборным. Были разговоры, что нас вернут, но я сразу понял, что это блеф»

Алексей Жамнов прокомментировал продление отстранения России от турниров

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение команды на сезон-2023/24.

– Удивлены, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) так жестко обрубила наше участие в турнирах на сезон-2023/24?

– Какое-то время назад были разговоры, что нас вернут. Но я сразу понял, что это блеф. Пока нам никаких поблажек никто не даст. Это видно по настрою финской, шведской, чешской федераций хоккея. Что будет дальше – посмотрим.

– Но ведь как раз им выгодно отсутствие России на турнирах. Те же чехи вон сразу в рейтинге поднялись.

– Конечно, это выгодно в первую очередь европейским сборным. От канадцев и американцев я не слышал призывов не пускать Россию на турниры. Но ИИХФ сейчас возглавляет француз, и там не все так просто, – заявил главный тренер «Спартака» и сборной России.