Жамнов о Кубке мира-2016: «Тройка Макдэвида раскатились, нас со Знарком чуть с лавки не сдуло. Мы переглянулись: «Ни хрена себе ребята ускорились!»

Алексей Жамнов высказался о Конноре Макдэвиде и вспомнил Кубок мира в 2016 году

Главный тренер сборной России и «Спартака» поделился мнением о .

– Коннор Макдэвид обгонит Овечкина, когда ему тоже будет под сорок?

– Коннор вообще игрок с другой планеты, очень сильный. Помню, как он играл против сборной России на Кубке мира-2016.

Его тройка как раскатилась, среднюю зону за один шаг прошли с .

Нас со Знарком чуть с лавки не сдуло. Мы еще переглянулись: «Ни хрена себе ребята ускорились!» А это только первая смена была.

– Что скажете о той команде Молодых звезд Северной Америки?

– Очень сильная сборная, не хуже взрослой команды Канады. Там были совсем молодые ребята, но все они уже зашли в , с именами. Это действительно были звезды.

– Но вы их тогда обыграли. За счет чего?

– Бобровский здорово сыграл. А вот их вратарь как раз не выручил в паре моментов. Вообще матч нормально сложился, нюансов уже не помню, – сказал главный тренер «Спартака» и сборной России.