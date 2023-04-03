Жамнов о Кубке мира-2016: «Тройка Макдэвида раскатились, нас со Знарком чуть с лавки не сдуло. Мы переглянулись: «Ни хрена себе ребята ускорились!»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов НХЛ Олег Знарок Кубок мира КХЛ Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Алексей Жамнов высказался о Конноре Макдэвиде и вспомнил Кубок мира в 2016 году

Главный тренер сборной России и «Спартака» поделился мнением о Конноре Макдэвиде.

– Коннор Макдэвид обгонит Овечкина, когда ему тоже будет под сорок?

– Коннор вообще игрок с другой планеты, очень сильный. Помню, как он играл против сборной России на Кубке мира-2016.

Его тройка как раскатилась, среднюю зону за один шаг прошли с Мэттьюсом.

Нас со Знарком чуть с лавки не сдуло. Мы еще переглянулись: «Ни хрена себе ребята ускорились!» А это только первая смена была.

– Что скажете о той команде Молодых звезд Северной Америки?

– Очень сильная сборная, не хуже взрослой команды Канады. Там были совсем молодые ребята, но все они уже зашли в НХЛ, с именами. Это действительно были звезды.

– Но вы их тогда обыграли. За счет чего?

– Бобровский здорово сыграл. А вот их вратарь как раз не выручил в паре моментов. Вообще матч нормально сложился, нюансов уже не помню, – сказал главный тренер «Спартака» и сборной России.

2 комментария

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Tarnung
Ответ гилберт
Реактивного Мака видел много раз, а вот многие ли помнят нулевого Конора? На один из ЧМ он приехал и отвозил такую тачку!!! Как будто это игрок АХЛ.
Это был сезон, когда 19-ти летний Макдэвид полрегулярки пропустил из-за травмы. Первый его турнир за взрослую сборную Канады. Забил один гол на ЧМ. Единственный победный в финале. Одна легенда хоккея на более чем десяти ЧМ выглядел как ахльщик.
+1
0
+1
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гилберт
Реактивного Мака видел много раз, а вот многие ли помнят нулевого Конора? На один из ЧМ он приехал и отвозил такую тачку!!! Как будто это игрок АХЛ.
0
-4
-4
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