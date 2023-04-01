Скворцов о Ларионове и Тамбиеве: «Если мерить в Брюсах Уиллисах из «Крепкого орешка», самый крутой – Леонид. С точки зрения хоккея интереснее получилось у Игоря»

считает пресс-конференции Леонида Тамбиева манифестом крутого мужика.

– Кто самый крутой – или ?

– Если мерить в Брюсах Уиллисах из «Крепкого орешка», то однозначно Леонид Григорьевич, 12 из 10. Его пресс-конференции в плей-офф – манифест крутого мужика, который не будет оглядываться на взрыв.

С точки зрения хоккея интереснее получилось у Игоря Николаевича. У вас случайно нет малины? Захотелось почему-то…

– Как вы относитесь к игре «Адмирала» в этом сезоне? Можно ли это вообще называть антихоккеем?

– Я бы назвал антихоккеем игру на песке под пальмами, без клюшек, но обязательно в коньках. А «Адмирал» в этом сезоне играл в продвинутый алхимический хоккей. Продвинутый, потому что алхимики планировали получать золото из свинца, а дальневосточники зачастую добывали очки из воздуха. Сколько раз такое было: пять минут до конца матча, нет очков и, судя по всему, не предвидится. И вдруг, гол, овертайм, буллиты… И вместо нуля у « » два очка, всем спасибо, все свободны.

Я смотрел несколько игр команды непосредственно с трибуны. Знаете, где-то к середине матча проникаешься сочувствием к их сопернику, который бьется в стену. И как раз в этот момент ты начинаешь восторгаться прочностью этой стены. Странные ощущения, конечно, но мои и какие есть… – сказал комментатор.