Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Вселяет уверенность, что при сплоченной работе мы можем добиться результата с неизвестными хоккеистами. «Адмирал» и «Торпедо» достойно выступают с такими игроками»
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев высказался о сезоне КХЛ.
– Какие впечатления оставляет у вас текущий сезон КХЛ?
– Этот плей-офф однозначно можно назвать особенным. В первом раунде были достаточно неожиданные результаты.
И в КХЛ, и в ВХЛ идут очень интересные игры. Уровень конкуренции растет, выстреливают ребята, которые до этого были неизвестны.
Честно говоря, это вселяет уверенность в том, что мы при сплоченной работе тренерского штаба и команды сможем добиться результата с хоккеистами, неизвестными в КХЛ.
Не нужно стоять в очереди за игроком с высокой ценой, когда можно взять голодных до игры ребят с амбициями, которые хотят заявить о себе.
«Адмирал» и «Торпедо» достойно играют с такими игроками, им есть за что биться. Это все нам на руку. Поработаем на рынке неизвестных игроков.
– Сокращение лимита на легионеров тоже должно пойти «Ладе» на пользу?
– Чисто теоретически – да. На практике же нам будет сложнее, потому что клубы начинают держаться за своих российских игроков.
Допустим, если хоккеист раньше находился на уровне между КХЛ и ВХЛ, не попадая стабильно в состав, то мы бы могли вести переговоры насчет их продажи нам при старом лимите.
Сейчас же клубы по большей части говорят «нет». Они не понимают, что будут дальше, поэтому оставляют у себя этих ребят, – сказал Чеботарев.
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