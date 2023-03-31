Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Вселяет уверенность, что при сплоченной работе мы можем добиться результата с неизвестными хоккеистами. «Адмирал» и «Торпедо» достойно выступают с такими игроками»

Теги Лада Торпедо Александр Чеботарев КХЛ Адмирал Хоккей

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев высказался о сезоне КХЛ.

– Какие впечатления оставляет у вас текущий сезон КХЛ?

– Этот плей-офф однозначно можно назвать особенным. В первом раунде были достаточно неожиданные результаты.

И в КХЛ, и в ВХЛ идут очень интересные игры. Уровень конкуренции растет, выстреливают ребята, которые до этого были неизвестны.

Честно говоря, это вселяет уверенность в том, что мы при сплоченной работе тренерского штаба и команды сможем добиться результата с хоккеистами, неизвестными в КХЛ.

Не нужно стоять в очереди за игроком с высокой ценой, когда можно взять голодных до игры ребят с амбициями, которые хотят заявить о себе.

«Адмирал» и «Торпедо» достойно играют с такими игроками, им есть за что биться. Это все нам на руку. Поработаем на рынке неизвестных игроков.

– Сокращение лимита на легионеров тоже должно пойти «Ладе» на пользу?

– Чисто теоретически – да. На практике же нам будет сложнее, потому что клубы начинают держаться за своих российских игроков.

Допустим, если хоккеист раньше находился на уровне между КХЛ и ВХЛ, не попадая стабильно в состав, то мы бы могли вести переговоры насчет их продажи нам при старом лимите.

Сейчас же клубы по большей части говорят «нет». Они не понимают, что будут дальше, поэтому оставляют у себя этих ребят, – сказал Чеботарев.

1 комментарий

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Roman Schmidt
Для таких задач нужен подходящий тренер,а его у вас тютю
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