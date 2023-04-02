Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ с 30 голами в большинстве за сезон. Рекорд у Керра – 34

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Джо Нуиндайк НХЛ Дэйв Андрейчук Тим Керр Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ с 30 голами в большинстве за сезон.

Форвард «Эдмонтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:0), отличившись в большинстве, меньшинстве и равных составах.

В активе немецкого нападающего стало 120 (50+70) очков в 75 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (146 очков в 77 играх, 62+84).

До него только 4 игрокам удавалось забросить 30+ шайб в большинстве за сезон.

Это Тим Керр (1985/86, «Филадельфия», 34 гола в большинстве, всего – 58 в 76 играх), Дэйв Андрейчук (1992/93, «Торонто», 32, всего – 54 в 83), Марио Лемье (дважды по 31 – 1988/89, «Питтсбург», всего 85 в 76 и 1995/96, «Питтсбург», всего 69 в 70) и Джо Нуиндайк (1987/88, «Калгари», 31, всего 51 в 75). 

6 комментариев

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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Вадим Скорин
Драйзайтль забил в большинстве, меньшинстве и в равных. Частично напоминает супер рекорд (рекордище) Марио Лемье, когда он сделал пента - трик и забил в одном матче в большинстве, меньшинстве, в равных составах, буллит и в пустые ворота.
Теоретически можно еще и в овертайме)
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Latenight Radio
Ответ Дима Миронов
возможно наоборот Макди надо рекорд 21 века 65 шайб выбить
Почему бы не забрать всё?)
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Дима Миронов
Ответ Stewee
Тут можно и побиться за рекорд. Ожидаем 100500 переводов от Макди по вантаймер Драйза.
возможно наоборот Макди надо рекорд 21 века 65 шайб выбить
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Вадим Скорин
Драйзайтль забил в большинстве, меньшинстве и в равных. Частично напоминает супер рекорд (рекордище) Марио Лемье, когда он сделал пента - трик и забил в одном матче в большинстве, меньшинстве, в равных составах, буллит и в пустые ворота.
+2
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Коршунов-73
Первый в 21 веке, это крутое достижение и матчи в запасе еще есть
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Stewee
Тут можно и побиться за рекорд. Ожидаем 100500 переводов от Макди по вантаймер Драйза.
+2
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+2
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