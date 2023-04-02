Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ с 30 голами в большинстве за сезон. Рекорд у Керра – 34

– 5-й игрок в истории с 30 голами в большинстве за сезон.

Форвард « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:0), отличившись в большинстве, меньшинстве и равных составах.

В активе немецкого нападающего стало 120 (50+70) очков в 75 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (146 очков в 77 играх, 62+84).

До него только 4 игрокам удавалось забросить 30+ шайб в большинстве за сезон.

Это Тим Керр (1985/86, «Филадельфия», 34 гола в большинстве, всего – 58 в 76 играх), (1992/93, «Торонто», 32, всего – 54 в 83), (дважды по 31 – 1988/89, «Питтсбург», всего 85 в 76 и 1995/96, «Питтсбург», всего 69 в 70) и (1987/88, «Калгари», 31, всего 51 в 75).