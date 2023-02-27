Жена Вовченко о ДТП: «Все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Ответственности с себя не снимаю, приложу все усилия для восстановления здоровья девочки»

Жена Даниила Вовченко высказалась о ДТП с ее участием.

Напомним, супруга нападающего « », 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, сбила ученицу 5-го класса на пешеходном переходе. Она заявила, что ДТП произошло не по ее вине.

«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов.

Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения.

В течение недели будет проведено расследование. Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов.

Ответственности с себя не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. После инцидента меня отвезли на освидетельствование, следов алкоголя или наркотиков не нашли. У меня самой только ушиб и шок.

Очень рада, что все живы, поскольку все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Меня и саму сбивала машина, знаю, что это такое.

Приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки. Решила все это рассказать во избежание придумывания бреда», – написала Вовченко-Александрова в своем инстаграме.