Жена Вовченко о ДТП: «Все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Ответственности с себя не снимаю, приложу все усилия для восстановления здоровья девочки»

Теги Северсталь происшествия КХЛ Даниил Вовченко Р-Спорт Хоккей

Жена Даниила Вовченко высказалась о ДТП с ее участием.

Напомним, супруга нападающего «Северстали», 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, сбила ученицу 5-го класса на пешеходном переходе. Она заявила, что ДТП произошло не по ее вине.

«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов.

Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения.

В течение недели будет проведено расследование. Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов.

Ответственности с себя не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. После инцидента меня отвезли на освидетельствование, следов алкоголя или наркотиков не нашли. У меня самой только ушиб и шок.

Очень рада, что все живы, поскольку все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Меня и саму сбивала машина, знаю, что это такое.

Приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки. Решила все это рассказать во избежание придумывания бреда», – написала Вовченко-Александрова в своем инстаграме. 

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21 комментарий

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Максим Широков
Ответ Кеша
Слава Богу все поняла и осознала . Слава Богу ребенок жив и не покалечен . Ребенку здоровья . А то , что семья хоккеиста окажет всю возможную помощь для реабилитации ребенка в этом сомнений нет . Трезвая, не наркомана . Зачем теперь кошмарить людей ?
Она ни черта не поняла и ничего не осознала)
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Кеша
Ответ marshal .masha
Пока только она кошмарит людей
Завидуешь Поршу? Зависть самое низменное чувство .
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Максим Широков
Двигалась не быстро, всего 60)))) Во дворах. Ай, молодец какая)) И сбила человека на пешеходном переходе. Что несет эта курица?
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marshal .masha
Ответ Кеша
Слава Богу все поняла и осознала . Слава Богу ребенок жив и не покалечен . Ребенку здоровья . А то , что семья хоккеиста окажет всю возможную помощь для реабилитации ребенка в этом сомнений нет . Трезвая, не наркомана . Зачем теперь кошмарить людей ?
Пока только она кошмарит людей
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bad_bear
Ответ Daniil Prilepsky
Вообще за такое нужно пожизненно лишать прав, как по мне. То что у нее не возникло мысли остановиться перед пешеходным переходом, хотя машина в правом ряду остановилась - свидетельствует об отсутствии мозгов и полной неспособности водить, особенно учитывая, что это не в первый раз у нее
без тебя разберутся какое наказание будет и что у неё отсутствует или присутствует 🤷‍♂️ как же бесят такие спортовские третейские судьи 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Morozov92
А есть кто с Череповца и узнал улицу на видео ?)Там одностороннее было?
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Кеша
Ответ Pavel Tyazhev
Может потому, что она несёт откровенную дичь?
Сначала ляпнула не подумав . Для любого нормального человека наезд на пешехода это шок . Потом очухалась и признала вину . Что в этом такого? А вам бы закошмарить до плинтуса . Мы все водители и я никому не желаю ничего подобного и никаких аварий . Всем добра !
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Pitts
Когда по молодости/дурости украл, менты ходили по пятам, но пронесло. Нормальный человек успел обосраться 10 раз и сделал для себя выводы на всю жизнь.

Когда по неопытности/невнимательности устроил аварию, а люди остались живы и пострадали в пределах нормы, хотя могли умереть. Нормальный человек успел обосраться 10 раз и сделал для себя выводы на всю жизнь.

Надеюсь, что здесь так.
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Alex1104
Ответ Кеша
Слава Богу все поняла и осознала . Слава Богу ребенок жив и не покалечен . Ребенку здоровья . А то , что семья хоккеиста окажет всю возможную помощь для реабилитации ребенка в этом сомнений нет . Трезвая, не наркомана . Зачем теперь кошмарить людей ?
Да тут уже в тюрьму требуют на пару лет. И плюсики ставят.
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Pavel Tyazhev
Ответ Кеша
Слава Богу все поняла и осознала . Слава Богу ребенок жив и не покалечен . Ребенку здоровья . А то , что семья хоккеиста окажет всю возможную помощь для реабилитации ребенка в этом сомнений нет . Трезвая, не наркомана . Зачем теперь кошмарить людей ?
Может потому, что она несёт откровенную дичь?
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Pavel Tyazhev
"Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина... Из-за машины не было видно пешеходов."

Не, эта точно права купила, тут к гадалке не ходи. Мозгов бы не хватило сдать. Для неё является неожиданностью то, что автомобиль начинает торможение на пешеходном переходе 🤦‍♂️ Какой же позор.
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Сергей Орлов
Как такие люди вообще права получают?
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Даниил Конин
У нас в Иркутске такое (объезд водителями других стоящих машин перед пешеходными переходами) в порядке вещей даже на светофорах. Жизнь приучила не мчаться вперёд, когда видишь, что тебя машина пропускает, а аккуратненько выглядывать из-за неё, чтобы вот под такую торопыгу не попасть.

Оправдание у жены Вовченко, конечно, никакое. Надеюсь, что за руль она с такими принципами вождения больше не сядет.
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Ноябрьский Набат
Ответ Daniil Prilepsky
Вообще за такое нужно пожизненно лишать прав, как по мне. То что у нее не возникло мысли остановиться перед пешеходным переходом, хотя машина в правом ряду остановилась - свидетельствует об отсутствии мозгов и полной неспособности водить, особенно учитывая, что это не в первый раз у нее
Там запись на ресницы через 10 минут.
А вы о пешеходном переходе...
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гилберт
Герой на героине, героиня на героине.
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Игорь Новиков
Речь о пешеходном переходе! Про какие объезды остановившейся машины она говорит? Дичь.
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three hundred bucks
Разговаривают апостол Петр и Яна Вовченко:
- Ян, ну и как тебя угораздило?
- Я на трассе лоб в лоб влетела, мне фура спереди закрыла обзор.
+4
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Кеша
Слава Богу все поняла и осознала . Слава Богу ребенок жив и не покалечен . Ребенку здоровья . А то , что семья хоккеиста окажет всю возможную помощь для реабилитации ребенка в этом сомнений нет . Трезвая, не наркомана . Зачем теперь кошмарить людей ?
+10
-11
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el shaarawy92
Безответственность если одним словом.

Не впервые кого то сбивает
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avcgloronalduMU
судя по видео, она не притормозила на переходе, как это сделал другой авто, ее вина, повезло, что девочка была в зимнем пуховике и упала в снег
+9
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Daniil Prilepsky
Вообще за такое нужно пожизненно лишать прав, как по мне. То что у нее не возникло мысли остановиться перед пешеходным переходом, хотя машина в правом ряду остановилась - свидетельствует об отсутствии мозгов и полной неспособности водить, особенно учитывая, что это не в первый раз у нее
+36
-4
+32
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