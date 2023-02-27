Жена Вовченко о ДТП: «Все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Ответственности с себя не снимаю, приложу все усилия для восстановления здоровья девочки»
Жена Даниила Вовченко высказалась о ДТП с ее участием.
Напомним, супруга нападающего «Северстали», 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, сбила ученицу 5-го класса на пешеходном переходе. Она заявила, что ДТП произошло не по ее вине.
«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов.
Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения.
В течение недели будет проведено расследование. Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов.
Ответственности с себя не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. После инцидента меня отвезли на освидетельствование, следов алкоголя или наркотиков не нашли. У меня самой только ушиб и шок.
Очень рада, что все живы, поскольку все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Меня и саму сбивала машина, знаю, что это такое.
Приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки. Решила все это рассказать во избежание придумывания бреда», – написала Вовченко-Александрова в своем инстаграме.
Когда по неопытности/невнимательности устроил аварию, а люди остались живы и пострадали в пределах нормы, хотя могли умереть. Нормальный человек успел обосраться 10 раз и сделал для себя выводы на всю жизнь.
Надеюсь, что здесь так.
Не, эта точно права купила, тут к гадалке не ходи. Мозгов бы не хватило сдать. Для неё является неожиданностью то, что автомобиль начинает торможение на пешеходном переходе 🤦♂️ Какой же позор.
Оправдание у жены Вовченко, конечно, никакое. Надеюсь, что за руль она с такими принципами вождения больше не сядет.
А вы о пешеходном переходе...
- Ян, ну и как тебя угораздило?
- Я на трассе лоб в лоб влетела, мне фура спереди закрыла обзор.
Не впервые кого то сбивает