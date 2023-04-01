Михаил Григоренко о противостоянии с «Локомотивом»: «Обе команды были достойны выиграть серию. ЦСКА оказался чуть лучше»

считает, что и ЦСКА, и «Локомотив» были достойны выиграть серию в Кубке Гагарина.

Армейцы одолели ярославцев (4-3) во 2-м раунде.

— Чем объясните то, что в серии с « » почти все матчи выигрывались командой, которая меньше наносила бросков по воротам, чем соперник?

— Не знаю (смеется). Бросок, наверное, готовим какой-то разящий. Такие игры случаются. Все понимают, что на кону. Но я думаю, на самом деле это только совпадение.

— Можно сказать, что играли со своей тенью, поскольку «Локомотив» возглавляет тренерский штаб, который в значительной степени сформировал нынешний ЦСКА?

— Я бы так не сказал. Все-таки у нас уже второй год новый тренерский штаб и много новых ребят. Думаю, обе команды играли на результат. Хотели победить, что мы, что «Локомотив». Считаю, что обе команды были достойны выиграть серию. Мы оказались чуть лучше.

Можно сравнить нас с соперником — мы делаем правильные вещи, они делают правильные вещи. Но чтобы говорить о схожести между нами и «Локомотивом»... Хоккей — простая игра. Думаю, многие команды действуют в похожем ключе

— «Локомотив» Никитина сильно похож на ЦСКА Никитина?

— Я думаю, у него философия не особо изменилась. В принципе Игорь Валерьевич всегда был требовательным тренером. Всегда спрашивал с команды по максимуму. Не знаю, как сейчас в Ярославле, но, насколько я слышал, он по-прежнему старается прививать хоккеистам правильные вещи, то есть играть правильно, играть на результат, – сказал форвард ЦСКА.