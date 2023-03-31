Сергей Климович: «Билялетдинов может сказать что-то жесткое, но не воспринимаешь это как обиду. Не было сомнений, что «Ак Барс» при нем заискрит»

Сергей Климович высказался о методах работы .

– Если не ошибаюсь, то в свое время именно Билялетдинов пригласил вас обратно в «Динамо» после возвращения из Америки.

– Да, это так. У меня тогда было несколько предложений, которые по финансам превосходили предложение «Динамо».

Но когда позвонил Билялетдинов, то все они уже не имели значения. Потому что это те люди, которые вырастили меня, и я не мог сказать им «нет». Это был постчемпионский сезон-2000/01.

В итоге мы очень слабо стартовали, и Зинэтулу Хайдяровича отправили в отставку. Доиграли сезон, а дальше, несмотря на наличие контракта, меня убрали.

– У Билялетдинова есть какой-то шаблон, по которому он строит команду? «Ак Барс» в этом сезоне заискрил при нем практически сразу.

– Он редкий фанат хоккея, который прямо живет игрой. Во-первых, Зинэтула Хайдярович очень требовательный.

Во-вторых, он всегда играет в долгую – всегда принимает решения и ходы, которые будут действовать не только в отдельно взятом матче. У него такой склад ума.

Он ведь постоянно в форме. Поэтому и другим не позволяет относиться к делу расслабленно. Конечно, после работы за границей у него немного изменился менталитет.

Но это абсолютно нормально – он меняется в духе времени. У меня не было сомнений, что « » при нем заискрит. Этот человек не умеет работать по-другому.

Билялетдинов всегда может сказать тебе что-то жесткое, но ты не будешь воспринимать это как какую-то обиду. Потому что он всегда прямо в глаза говорит о том, что от тебя требует, – сказал спортивный директор « ».