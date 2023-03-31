Денис Голубев: «Билялетдинов – великолепнейший тренер. Спокойный человек на лавке, в раздевалке может накричать, матом сказать, бывает очень жарко»

назвал великолепным тренером.

Нападающий «Сибири» поделился мнением о главном тренере « ».

– Еще одно большое событие этого сезона – возвращение Билялетдинова в «Ак Барс». А для вас это же огромный этап в карьере. В этой команде и с этим тренером вы начинали. Притапливаете еще за «Ак Барс», за тренера?

– Конечно, все равно смотришь результаты, видишь, как они играют.

Есть ребята знакомые, с которыми поддерживаем связь. Чтобы прям болеть за них – такого нет. Здорово, что Зинэтула Хайдярович вернулся – я разговаривал с ним, когда они приезжали в Новосибирск.

Человек три года пропустил, все думали, что он уже не тот, ничем не поможет, а он после длинной паузы и с такой командой забрался на первое место Востока. Это великолепнейший тренер.

– С Билялетдиновым команда моментально преобразилась. Хотя он ведь всегда считался тренером на долгие дистанции. Или мы о нем чего-то не знаем до сих пор?

– По поводу длинных дистанций не знаю, а то, что преобразилась, – это однозначно. Думаю, Зинэтула Хайдярович добавил дисциплины в команде. Игроки все мастеровитые, знающие, что делать.

– Какой он тренер? Что отличает его от остальных?

– Когда стоит на лавке – он спокойный человек.

Не показывает вида, что ему что-то не нравится. А потом заходишь в раздевалку, где он остается один на один с командой – может и накричать, и матом сказать.

Кто его не знает и видит только поведение на лавке, думают, что он милейший человек, без эмоций. Но на самом деле это не так – в раздевалке бывает очень жарко, – сказал нападающий «Сибири».

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