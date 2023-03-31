Фетисов о критериях МОК: «Издевательство. Попирается все – принципы спорта, олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона»

разочарован критериями по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Это издевательство, беспредел продолжается. Если такие решения принимает исполком МОК и нет никаких движений в другом направлении, то это печальная история.

Попирается все – принципы спорта, принципы олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона. Все, что строилось веками, сошло на нет.

В мире существует немало конфликтов, они еще будут, и каждый раз будет приниматься выборочное решение?

Или же пора в Олимпийскую хартию внести положение об этом, но тогда это будет уже не спортивная организация, а что-то другое. Я разочарован.

Даже не самим фактом этих критериев, а тем, что члены МОК не нашли никаких аргументов, чтобы защитить спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.