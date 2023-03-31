Фетисов о критериях МОК: «Издевательство. Попирается все – принципы спорта, олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона»
Вячеслав Фетисов разочарован критериями МОК по допуску россиян на турниры.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Это издевательство, беспредел продолжается. Если такие решения принимает исполком МОК и нет никаких движений в другом направлении, то это печальная история.
Попирается все – принципы спорта, принципы олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона. Все, что строилось веками, сошло на нет.
В мире существует немало конфликтов, они еще будут, и каждый раз будет приниматься выборочное решение?
Или же пора в Олимпийскую хартию внести положение об этом, но тогда это будет уже не спортивная организация, а что-то другое. Я разочарован.
Даже не самим фактом этих критериев, а тем, что члены МОК не нашли никаких аргументов, чтобы защитить спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
Наоборот, они придумали глупую отмазку про начало боевых действий перед параолимпиадой. И теперь, на этом основании решили отстранить от последующих турниров.
да вы что😲
как они могли
«Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 1941-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 1945-м», — сказал Зюганов.
Главное вот такие г-ы ничего не попирают.