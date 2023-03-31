Фетисов о критериях МОК: «Издевательство. Попирается все – принципы спорта, олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов разочарован критериями МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Это издевательство, беспредел продолжается. Если такие решения принимает исполком МОК и нет никаких движений в другом направлении, то это печальная история.

Попирается все – принципы спорта, принципы олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона. Все, что строилось веками, сошло на нет.

В мире существует немало конфликтов, они еще будут, и каждый раз будет приниматься выборочное решение?

Или же пора в Олимпийскую хартию внести положение об этом, но тогда это будет уже не спортивная организация, а что-то другое. Я разочарован.

Даже не самим фактом этих критериев, а тем, что члены МОК не нашли никаких аргументов, чтобы защитить спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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24 комментария

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sav187
То, что убивают мирных людей в украине, что гибнут российские военнослужащие - этим ничего не попирается, а вот то, что с военнослужащими из России никто в мире не хочет иметь дела - этим что-то там попирается.
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Матвей Суицидин
Фетисо, тебе ли не знать, у МОК просто не было другого выбора, их вынудили, они долго пытались договориться, но безуспешно, и далее по списку
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Viks
«Это издевательство, беспредел продолжается." --- На этом сайте 41% готовых терпеть.
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maripous
Члены МОК и не собирались защищать права российских спортсменов.
Наоборот, они придумали глупую отмазку про начало боевых действий перед параолимпиадой. И теперь, на этом основании решили отстранить от последующих турниров.
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Viks
И как попираются права олимпийского чемпиона?
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sled
Зачем тебе права человека, ты, 3.14 что-ли?
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dosatuy
Сразу надо было валить из этого мок когда с допингом начали мозги мурыжить. Без флага и гимна. Вот и гнут они дальше толерантные.
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Мистер Блин
Фетисов всаживает на уши то, от чего сам в конце 80-х свалил в Америку карьеру строить ,
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Splin
Ответ serious fan
Жалко, что кто-то "попирает" принципы международного права.
МП давно уже в мусорник отправили
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kovfun-barrios
Чем права человека отличаются от прав олимпийского чемпиона, я что-то не понял (нет, ну в России-то понятно, они отличаются, а в других странах?)
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D Lee
Вот не хотел это писать но... вы сами "поперли" все кгда поехали без "флага" на первые ои
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mold-cel
допустят, не допустят, если допустят в каком статусе... задача выжить у людей, у большинства. Большой спорт волнует только тех кто им занимается, и кто о нем рассказывает, это доли процента.
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DenSpM
Какие принципы и какого права попираются с 24 февраля Фетисов, конечно, не сказал
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Dimonster!
Что есть "права олимпийского чемпиона"? Водительские права у Вячеслава отобрали? Моя не понимать.
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Артём Горбенко
нарушают права человека?
да вы что😲
как они могли
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Сергей Жарковский
Ну конечно вы дам в ГД все разочарованы, а что сделали, чтобы не было этого разочарования?!
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Злобный Конь
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у каждого поколения должен быть свой 1945 год.
«Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 1941-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 1945-м», — сказал Зюганов.

Главное вот такие г-ы ничего не попирают.
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haymaker
Ты уже ныл об этом, давай ченить поинтереснее. Что предлагаешь делать?
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Sobachkin
Ой сразу вспомнили о правах и прочих вещах
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serious fan
Жалко, что кто-то "попирает" принципы международного права.
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artem klishin
говорящая голова отчиталась
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mitos
Мир перестраивается. Все нервным - пару капель валерьянки!
+3
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Melnikov1968
Я уже думал, что не скажет слово "беспредел". Ошибся. Слава, начинай читать, словарный запас тает на глазах,. Выглядишь глупо.
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catcher69
что-то сегодня банбит эталонно у бойцов спортивного фронта...
+18
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