Новиков о Жамнове и сборной: «Вопрос серьезный, государственный. Алексей – уважаемый человек, вопросов по пониманию хоккея к нему нет»

высказался о возможном уходе с поста тренера сборной России.

«Сложно давать оценку возможному уходу Жамнова из сборной. Здесь вопрос серьезный, государственный и решать его должны люди из ФХР.

Ситуация тяжелая, нет понимания по поводу международных соревнований. Надо определиться, стоит Алексею совмещать работу в клубе и национальной команде или нет.

Руководители здесь должны все взвесить и принять решение. Если нас скоро могут допустить до международных соревнованиях, то это одно, если нет, то это другое дело.

Жамнов принял ответственное решение – возглавил «Спартак». Красно-белые на протяжении многих лет не дают тот результат, которого от них ждут болельщики и руководители клуба.

Руководство «Спартака» делает все возможное и создает все условия для того, чтобы команда хорошо выступала.

Не слышал каких-то проблем в обеспечении клуба, хотя обеспечить команду не дешево. В этой ситуации красно-белым нужен результат, чтобы болельщики ходили на игры, спонсоры были уверены, что их вложения не напрасны.

Думаю, что в первую очередь Жамнов будет обсуждать вопрос совмещения с руководством « » и все будет зависеть не от Алексея, а боссов красно-белых.

Жамнов – уважаемый человек и хоккеист, вопросов по пониманию хоккея к нему нет. Но то, что для Алексея главная работа будет в «Спартаке» – это факт.

Сборная сейчас ограничена в международных соревнованиях и эта должность символична на данный момент, а работа в клубе серьезна, там более в такой команде как «Спартак». Этот год для красно-былых должен быть решающим», – сказал заслуженный тренер России.