Форвард «Флайерс» Делорье попытался провести вторую драку сразу после первой в матче с «Оттавой». Его удалили до конца игры

Форвард «Флайерс» попытался провести вторую драку подряд в игре с «Оттавой».

В середине второго периода форвард «Филадельфии» подрался с нападающим «Сенаторс» .

После ее завершения, когда игроков разняли лайнсмены, он попытался вступить в драку с другим форвардом «Сенс» – .

В итоге Делорье и Кастелик были удалены до конца игры, получив в общей сложности 20 и 25 минут штрафа соответственно.

По данным портала Hockey Fights, 32-летний канадец в этом сезоне дрался 13 раз – больше всех в . В его активе 11 (5+6) очков в 72 матчах при 131 минуте штрафа.

Победа в матче осталась за «Оттавой» (5:4 ОТ).