Форвард «Флайерс» Делорье попытался провести вторую драку сразу после первой в матче с «Оттавой». Его удалили до конца игры

Теги драки Филадельфия Оттава НХЛ Остин Уотсон Николас Делорье Марк Кастелик Хоккей

Форвард «Флайерс» Николя Делорье попытался провести вторую драку подряд в игре с «Оттавой».

В середине второго периода форвард «Филадельфии» подрался с нападающим «Сенаторс» Остином Уотсоном

После ее завершения, когда игроков разняли лайнсмены, он попытался вступить в драку с другим форвардом «Сенс» – Марком Кастеликом

В итоге Делорье и Кастелик были удалены до конца игры, получив в общей сложности 20 и 25 минут штрафа соответственно. 

По данным портала Hockey Fights, 32-летний канадец в этом сезоне дрался 13 раз – больше всех в НХЛ. В его активе 11 (5+6) очков в 72 матчах при 131 минуте штрафа. 

Победа в матче осталась за «Оттавой» (5:4 ОТ). 

2 комментария

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Deathspell Omega
И обоим "сенаторам", кстати, насовал полну кошелку...
Кастелича, который пытался чего-то рассказать Делорье после драки с Утосоном, тоже до конца матча и получил он даже 25 минут штрафа.
Вот здесь более полное видео: https://www.youtube.com/watch?v=IrBNGzsKSN8
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Антон Якимцев
Ну этот точно знает зачем на лёд выходит зато)
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