Форвард «Флайерс» Делорье попытался провести вторую драку сразу после первой в матче с «Оттавой». Его удалили до конца игры
Форвард «Флайерс» Николя Делорье попытался провести вторую драку подряд в игре с «Оттавой».
В середине второго периода форвард «Филадельфии» подрался с нападающим «Сенаторс» Остином Уотсоном.
После ее завершения, когда игроков разняли лайнсмены, он попытался вступить в драку с другим форвардом «Сенс» – Марком Кастеликом.
В итоге Делорье и Кастелик были удалены до конца игры, получив в общей сложности 20 и 25 минут штрафа соответственно.
По данным портала Hockey Fights, 32-летний канадец в этом сезоне дрался 13 раз – больше всех в НХЛ. В его активе 11 (5+6) очков в 72 матчах при 131 минуте штрафа.
Победа в матче осталась за «Оттавой» (5:4 ОТ).
Кастелича, который пытался чего-то рассказать Делорье после драки с Утосоном, тоже до конца матча и получил он даже 25 минут штрафа.
Вот здесь более полное видео: https://www.youtube.com/watch?v=IrBNGzsKSN8