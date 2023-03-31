Каменский об информации про уход Жамнова из сборной: «Матч ТВ» не имеет права давать раньше времени такую новость. Это фэйк, думаю»

высказался о ситуации с возможным уходом из сборной.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что недовольна работой главного тренера сборной России и не станет предлагать ему новый контракт.

«Если Жамнов покинет пост главного тренера сборной России 31 мая, то я не могу комментировать эту информацию, это полностью решение федерации. Я ничего об этом лично не знаю. У Жамнова контракт еще действует, никаких переговоров еще не было.

« » не имеет права давать раньше времени такую новость, думаю, что это фэйк. Тем более Жамнов сам говорит, что он ничего об этом не знает. Ему бы об отставке первым объявили, это же его контракт.

Связано ли это с предстоящей работой Алексея в « »? А что у нас не было тренеров, которые бы совмещали? Знарок, Билялетдинов, Быков – все работали одновременно и в клубе, и в сборной.

Тем более, сейчас такая ситуация на международной арене, нужно держаться в тонусе, даже работать в клубе можно с удовольствием», – считает вице-президент КХЛ, советник председателя наблюдательного совета «Спартака».