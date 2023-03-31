«Вегас» вышел в плей-офф в 5 из 6 своих сезонов в НХЛ

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» вышел в плей-офф в 5 из 6 своих сезонов в НХЛ.

Об этом стало известно после поражения «Нэшвилла» от «Питтсбурга» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Сами «Голден Найтс» сегодня уступили «Сан-Хосе» (3:4 ОТ). В активе команды под руководством Брюса Кэссиди 99 очков в 75 играх. 

«Вегас» занимает текущее 1-е место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб вступил в НХЛ в 2017 году и пока что пропустил плей-офф только 1 раз – в прошлом сезоне. 

1 комментарий

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Сульшер жги!
Вперед за очередным бядоном !
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