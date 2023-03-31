«Вегас» вышел в плей-офф в 5 из 6 своих сезонов в НХЛ.

«Вегас» вышел в плей-офф в 5 из 6 своих сезонов в .

Об этом стало известно после поражения «Нэшвилла» от «Питтсбурга» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Сами «Голден Найтс» сегодня уступили «Сан-Хосе» (3:4 ОТ). В активе команды под руководством Брюса Кэссиди 99 очков в 75 играх.

« » занимает текущее 1-е место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб вступил в НХЛ в 2017 году и пока что пропустил плей-офф только 1 раз – в прошлом сезоне.