Где смотреть Ак Барс – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 1 апреля
В субботу, 1 апреля, сыграют Ак Барс и Авангард в первом матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – Авангард
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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