В субботу, 1 апреля, сыграют Ак Барс и Авангард в первом матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ак Барс – Авангард

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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