Где смотреть Ак Барс – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 1 апреля

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В субботу, 1 апреля, сыграют Ак Барс и Авангард в первом матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Во сколько играют Ак Барс – Авангард

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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