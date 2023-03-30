Игорь Ларионов: «Низкий поклон болельщикам «Торпедо» по всей стране за любовь и крутую поддержку в течение сезона»
Игорь Ларионов поблагодарил болельщиков «Торпедо» за поддержку.
Клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.
В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.
«Нижнему Новгороду и болельщикам «Торпедо» по всей стране низкий поклон за любовь и крутую поддержку команды в течение сложного и интересного сезона.
Ребятам и персоналу – дань уважения за высокий уровень профессионального отношения к своей профессии, без которого бы не началось наше движение наверх.
Высокие стандарты требуют высокой ответственности. Ждем всех на матчах в сезоне-2023/2024! Только вперед, «Торпедо»!» – написал главный тренер клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Пошумим ещё в новом сезоне! Помните, что истинные фанаты «Торпедо» живут не только в НН и области!