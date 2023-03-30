Игорь Ларионов: «Низкий поклон болельщикам «Торпедо» по всей стране за любовь и крутую поддержку в течение сезона»

поблагодарил болельщиков « » за поддержку.

Клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Нижнему Новгороду и болельщикам «Торпедо» по всей стране низкий поклон за любовь и крутую поддержку команды в течение сложного и интересного сезона.

Ребятам и персоналу – дань уважения за высокий уровень профессионального отношения к своей профессии, без которого бы не началось наше движение наверх.

Высокие стандарты требуют высокой ответственности. Ждем всех на матчах в сезоне-2023/2024! Только вперед, «Торпедо»!» – написал главный тренер клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.