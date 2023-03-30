Игорь Ларионов: «Низкий поклон болельщикам «Торпедо» по всей стране за любовь и крутую поддержку в течение сезона»

Теги Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов поблагодарил болельщиков «Торпедо» за поддержку.

Клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Нижнему Новгороду и болельщикам «Торпедо» по всей стране низкий поклон за любовь и крутую поддержку команды в течение сложного и интересного сезона.

Ребятам и персоналу – дань уважения за высокий уровень профессионального отношения к своей профессии, без которого бы не началось наше движение наверх.

Высокие стандарты требуют высокой ответственности. Ждем всех на матчах в сезоне-2023/2024! Только вперед, «Торпедо»!» – написал главный тренер клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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5 комментариев

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Ми Ша
«Торпедо» и тренер команды заслужили наивысшую награду - приз 🏆 зрительских симпатий! Играли красиво
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Dundee
Ответ Дядя Федор Макларен
Каждую неделю это будете писать что ли??? Было же уже
Не читай)) была встреча болел с командой, оттуда нарезка этих вью.
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Дядя Федор Макларен
Каждую неделю это будете писать что ли??? Было же уже
0
0
0
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Petran_grek
Отличная команда,и зрелищный хоккей от профессора,удачи в следующем году!
+2
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+2
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Kyancey
Болеть за вас в этом сезоне было особенно приятно! Спасибо вам и всей команде за этот сезон! Для нас вы чемпионы и победители!
Пошумим ещё в новом сезоне! Помните, что истинные фанаты «Торпедо» живут не только в НН и области!
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