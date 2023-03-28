Ларионов о «Торпедо»: «Интересно понимать, насколько в дни матчей замолкают улицы в Нижнем Новгороде. Это знак того, что мы зашли в сердца людей»

высказался о внимании к «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» проиграло СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Когда люди говорят о вчерашнем матче, дают советы, понимаешь, что город говорит об этом.

Мне интересно понимать, насколько в дни матчей замолкают улицы в Нижнем Новгороде и люди смотрят игры у телевизоров.

Это знак того, что мы с командой зашли в сердца и дома людей, которые за нас переживают», – сказал главный тренер «Торпедо».

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело