Ларионов о «Торпедо»: «Интересно понимать, насколько в дни матчей замолкают улицы в Нижнем Новгороде. Это знак того, что мы зашли в сердца людей»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов высказался о внимании к «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» проиграло СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Когда люди говорят о вчерашнем матче, дают советы, понимаешь, что город говорит об этом.

Мне интересно понимать, насколько в дни матчей замолкают улицы в Нижнем Новгороде и люди смотрят игры у телевизоров.

Это знак того, что мы с командой зашли в сердца и дома людей, которые за нас переживают», – сказал главный тренер «Торпедо».

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело

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2 комментария

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Эдуард Тимашев
Вся Россия болела за Торпедо!
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Матроскин52
Нижний Новгород с Вами Игорь Николаевич! Ждём следующего сезона с нетерпением! Верим в команду!
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