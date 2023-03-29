Военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата», приговорили к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей – он брал взятки за освобождение от службы в армии

Теги Салават Юлаев СКА происшествия КХЛ Михаил Воробьев Владислав Лукин Анвар Сулейманов Хоккей

В Уфе вынесли приговор по делу об уклонении воспитанников «Салавата Юлаева» от армии. 

Напомним, бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета. 

Калининский районный суд Уфы приговорил сотрудника военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константина Воропаева к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн рублей. 

Ранее суд обязал Воробьева и Лукина выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей. Сулейманова приговорили к 5 годам условно. 

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4 комментария

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Rustem967
А у Капризова законная отсрочка от армии или тоже купил?
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Kemal Gul
Ответ цэсемьэр
организация преступной схемы по уклонению от призыва - условный срок, танец в храме - реальный. в духе времени
Да что уж там танцы в храме, у нас отца-одиночку приговорили к 2-м годам за дискредитацию армии из-за поста в одноклассниках, а девочку в приют отправили. Хотя казалось бы, что наносит армии больший ущерб: получение взяток и укрывательство от службы или пост в соц. сетях?
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Ебздрогыч
За посты в соцсетях реальные сроки, а за взятки и укрывательство от службы - условные. Потому что человек из системы, таких не нужно сажать, такие еще пригодятся
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цэсемьэр
организация преступной схемы по уклонению от призыва - условный срок, танец в храме - реальный. в духе времени
+1
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