Военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата», приговорили к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей – он брал взятки за освобождение от службы в армии

В Уфе вынесли приговор по делу об уклонении воспитанников «Салавата Юлаева» от армии.

Напомним, бывшие игроки «Салавата» , Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета.

Калининский районный суд Уфы приговорил сотрудника военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константина Воропаева к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн рублей.

Ранее суд обязал Воробьева и Лукина выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей. Сулейманова приговорили к 5 годам условно.