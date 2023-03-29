Военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата», приговорили к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей – он брал взятки за освобождение от службы в армии
В Уфе вынесли приговор по делу об уклонении воспитанников «Салавата Юлаева» от армии.
Напомним, бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета.
Калининский районный суд Уфы приговорил сотрудника военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константина Воропаева к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн рублей.
Ранее суд обязал Воробьева и Лукина выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей. Сулейманова приговорили к 5 годам условно.
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