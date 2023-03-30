Третьяк о календаре КХЛ: «Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы принять систему НХЛ»

заявил, что не готова принять систему календаря .

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Если бы мы участвовали [в ЧМ], то календарь был бы сформирован под сборную.

Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы к тому, чтобы принять систему НХЛ. Но на чемпионате мира мы все равно играть не будем. должна сделать нам предложение по календарю, а мы должны его рассмотреть, – сказал президент Федерации хоккея России.

Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»