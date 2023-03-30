Третьяк о календаре КХЛ: «Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы принять систему НХЛ»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею календарь Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что ФХР не готова принять систему календаря НХЛ.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Если бы мы участвовали [в ЧМ], то календарь был бы сформирован под сборную.

Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы к тому, чтобы принять систему НХЛ. Но на чемпионате мира мы все равно играть не будем. КХЛ должна сделать нам предложение по календарю, а мы должны его рассмотреть, – сказал президент Федерации хоккея России.

Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»

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33 комментария

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заводчанин
Факты есть, а где его аргументы?
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Сергей Жарковский
Пусть сделает депутатский запрос в КХЛ😜
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mantruck
У него полуфинал восьмой год один и тот же, а он про какие-то перерывы думает, пусть лучше думает как вернуть интригу и интерес к хоккею
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Vadoniy
Ответ cry
Кеша , лет 7 - 10 назад - это точно - можете посмотреть статистику , начали перекрёстный плей -офф с первого раунда. Так вот ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПАРЫ С ВОСТОКА ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ. Поэтому Москва всегда боится остаться без финала(((
Ты просто врёшь, а "историк" Кеша как всегда не очень помнит события. Перекрестный ПО в кхл был один, первый, и там в полуфинале было 2 пары по одной команде с запада и востока, и в финале была команда с запада и востока. Все остальные ПО были с разделением на конференции, что 7, что 10 лет назад.
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Russ Ivan
Человек старой системы и закостенелого мышления не даст ни единого шанса для каких-либо инноваций...
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topsatan
Устал бедненький, перерывы ему нужны
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Михаил Александрович
Он до сих пор живет в СССР
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goshforever
Ответ Booligan
второй год не можем свой альтернативный чемпионат мира организовать, позор
В Казани уже был же в январе))
https://www.tatar-inform.ru/news/islamskii-mir-prinyal-priglasenie-kak-xokkeinyi-turnir-v-epoxu-sankcii-startoval-v-kazani-5892986
"В мужском зачете сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, в составе объединенной сборной выступят игроки из Алжира, Марокко и Ливана.
Татарстан представят сборная системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики."
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goshforever
Ответ Mephi027
Человек защищает свои интересы, интересы своей структуры. Нормальный подход.
Можно с Белоруссией и Казахстаном играть не 2 раза за сезон, а пять. Прямо-таки мечта.
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Кеша
Ответ cry
Кеша , лет 7 - 10 назад - это точно - можете посмотреть статистику , начали перекрёстный плей -офф с первого раунда. Так вот ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПАРЫ С ВОСТОКА ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ. Поэтому Москва всегда боится остаться без финала(((
Лично я не боюсь, а вот в Питере явно мандражируют. Еще в памяти преференции по дивизионам остались, когда у СКА в своем дивизионе собрал всех середняков, ав другом дивизионе запада ЦСКА , Динамо , Локо. Имея очков меньше в итоговой таблице оказался выше Динамо за счет первого места в дивизионе .
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goshforever
Третьяк, как обычно, в неадеквате. Был сезон с одной паузой (на матч звезд и КПК, на котором ФХР деньги зарабатывает). Сезон прекрасный. Зачем эти паузы? Кому они нужны?
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Сергей Кот
короче, начинать чемп в середине-конце сентября, играть до середины-конца марта. перерывов нет, максимум запланированные паузы под восстановление 2-3 дня раз в месяц. ну и на НГ. МВЗ-нафиг. ПО- перекрестный по всей лиге. так и пары интереснее, и результаты будут неожиданнее.
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cry
Получаете одуренные бабки - сам бог велел играть круглый год - просто последние годы , хоккей в России превратился просто в цирк)))
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k.vlad
Ответ Sever12
Пусть КХЛ нам предложит а посоветуемся со ска)))
с ратенбергом
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k.vlad
Ответ viktorpavlov70
непробиваемый!!!
пробитый, но не потопляемый)
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k.vlad
Какую-то ахинею наговорил, и в конце сказал : предлагайте))), ну тупой)))
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Сергей Кот
этого не может быть, перерывчик должен быть)
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FaithDevotion
Перерывы, возможно, быть должны, соглашусь. Другое дело, что нет необходимости больше делать короткий сезон. Хотя бы в мае сыграть - вот это было бы роскошно
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cry
Ответ Кеша
Бог с ними с перерывами . Не надо делать никому никаких преференции в расписании. Сделать перекрестный плей офф . Тогда расширяться возможности для победы в КГ для других клубов . Если условный СКА слетал бы два раза во Владивосток и сыграл 7 матчей с Адмиралом , а потом попал на условный Локомотив , Ак барс, ЦСКА или Торпедо , то я сомневаюсь , что они дошли бы до финала в принципе .
Кеша , лет 7 - 10 назад - это точно - можете посмотреть статистику , начали перекрёстный плей -офф с первого раунда. Так вот ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПАРЫ С ВОСТОКА ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ. Поэтому Москва всегда боится остаться без финала(((
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Sever12
Пусть КХЛ нам предложит а посоветуемся со ска)))
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viktorpavlov70
непробиваемый!!!
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2hsjck49rf
Ответ Booligan
второй год не можем свой альтернативный чемпионат мира организовать, позор
Организовать и выиграть!) у Узбекистана, Эритреи и Зимбабве
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рашит мухаметшин
Да чё хотите то и делайте . Какая теперь разница?
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Mephi027
Человек защищает свои интересы, интересы своей структуры.

Нормальный подход.
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ТимТалер
Хотелось бы слышать аргументированный ответ. Почему не готовы, что собираетесь делать...
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