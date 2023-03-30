Третьяк о календаре КХЛ: «Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы принять систему НХЛ»
Владислав Третьяк заявил, что ФХР не готова принять систему календаря НХЛ.
Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.
«Если бы мы участвовали [в ЧМ], то календарь был бы сформирован под сборную.
Перерывы все равно должны быть. Мы не готовы к тому, чтобы принять систему НХЛ. Но на чемпионате мира мы все равно играть не будем. КХЛ должна сделать нам предложение по календарю, а мы должны его рассмотреть, – сказал президент Федерации хоккея России.
Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»
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"В мужском зачете сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, в составе объединенной сборной выступят игроки из Алжира, Марокко и Ливана.
Татарстан представят сборная системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики."
Нормальный подход.