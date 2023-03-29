Леонид Тамбиев: «На мое несчастье, в «Ак Барсе» был Билялетдинов. Он мэтр, последний из могикан»

поделился мнением о тренере .

« » выиграл у «Адмирала» серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2) и вышел в финал Востока.

– Вы назвали Зинэтулу Билялетдинова на пресс-конференции после серии очень сильным тренером, которому не зазорно проиграть. А кого из тренеров вы для себя считаете своими учителями? Тот же Овечкин однажды сказал, что Билл взял его в 16 лет как щенка и сделал из него настоящего мастера.

– У меня не было ярко выраженных учителей. До многих вещей я доходил сам. Три с половиной года в «Динамо» я прожил на базе в центре Питера. И занимался только хоккеем. Смотрел все матчи с утра до вечера, анализировал, изучал КХЛ.

Мы выиграли титул ВХЛ в 2018 году, обыграв «СКА-Неву» (4-2 в серии), а Зинэтула Хайдярович с «Ак Барсом» завоевал свой Кубок Гагарина, победив ЦСКА со счетом 4-1. И я тогда сказал своему коллеге Андрею Банаде, просматривая видео финала «Ак Барса» на базе: «Может, и нам когда-нибудь доведется с тобой против Зинэтулы Билялетдинова в плей-офф КХЛ сработать?»

И это не пустые слова. У нас в тренерском цеху КХЛ сейчас много молодых и амбициозных, все сами умеем. Но ведь Билялетдинов – последний из могикан. Вот вы говорите, что он сделал Овечкина в его 16 лет. Зинэтула Хайдярович – мэтр. Вижу его трудолюбие и опыт.

Представьте, после пятого матча нашей серии он убрал из состава . Я бы тоже его убрал после игры в Казани. Видно, что он подустал. Второй гол от Чебыкина – его ошибка, если говорить честно.

Мы летим обратно во Владивосток. Я говорю коллегам при разборе матча: «Что-то Войнов напортачил». Перед шестой игрой смотрим заявку: Войнова нет! Мы переглядываемся: «Такое впечатление, что Зинэтула Хайдярович в самолете с нами сидел».

Такие, как Билялетдинов, видят глубже игру, чем я. Но это опыт. У него глаз рефлекторно наметан на многие моменты, есть своя философия и принципы, которые никогда не переступают в его команде. Вот зачем ему менять тройки? «Ак Барс» очень здорово играл в атаке, нам с « » было очень тяжело. Мы же из последних сил держались в серии, чтобы вытащить эти матчи в овертаймах.

А вот оборону он – раз, и поменял, вместо Войнова – Журавлев. Другой тренер задергался бы, убрал сразу трех-четырех человек. Билялетдинов же сделал точечную и очень правильную замену. А задергался бы – и мы увидели бы в серии седьмой матч. Но в этом его класс тренера.

На мое несчастье, в «Ак Барсе» был Зинэтула Билялетдинов. И это счастье, успех для всей Казани. Так ведь и есть, согласитесь, – сказал главный тренер «Адмирала».