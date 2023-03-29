Никита Дыняк: «У «Ак Барса» идет давняя война с «Авангардом». Серия будет хорошей проверкой для обеих команд»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Никита Дыняк Хоккей

Никита Дыняк заявил, что у «Ак Барса» идет давняя война с «Авангардом».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Согласны, что сыграете с зеркальной командой в плане того, что основной результат делает первая тройка и большинство? Готовы ли к этому?

– Мы знаем, что за команда «Авангард». У нас идет давняя война с ними, и серия будет хорошей проверкой для обеих команд. Мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем работать, как будем играть с горячим сердцем и холодной головой – это самое главное, все остальное не важно.

– Насколько высоко желание отыграться у «Авангарда» за прошлые серии и не идет ли речи, что нельзя недооценивать соперника?

– Вообще никогда не было недооценки – ни с «Нефтехимиком», ни с «Адмиралом», ни с любой другой командой. Просто матчи так складывались. Кто-то может сказать недооценили, но нет, ни в коем случае.

«Авангард» – принципиальный соперник для нас. Уступили им в финале конференции и в первом раунде. Поэтому мы готовимся в своем режиме и все. Спокойно работаем. Мы знаем, к чему мы идем, и какую цель мы хотим достичь.

– Какое впечатление сложилось от игры «Авангарда» в регулярном чемпионате?

– Хорошая, сбалансированная, неуступчивая команда, которая всегда борется до конца и всегда играет на результат. Очень много мастеровитых ребят, которые могут сделать момент из ничего. Но мы будем строить игру по-своему, нам самое главное настроить свои головы на правильный лад и все будет как надо, – сказал нападающий «Ак Барса».

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4 комментария

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barsik94
Настрой хороший у ребят, это радует
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5kywn5cddd
Ава фаворит?
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Илья Муромцев
Ответ Кеша
У Авангарда с кем , только , не идет война . Особенно у болельщиков . Не могут забыть детские обиды . Как напихают им мешок сразу начинают плакать про судей и прочую чепуху . Потом всю жизнь помнят . Да и как забыть 11:0 . Злопамятные . 🤣🤣🤣
Эт точно! Игра ещё не началась Барсами...
А у них уже предварительно судьи виноваты))))🤣
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Кеша
У Авангарда с кем , только , не идет война . Особенно у болельщиков . Не могут забыть детские обиды . Как напихают им мешок сразу начинают плакать про судей и прочую чепуху . Потом всю жизнь помнят . Да и как забыть 11:0 . Злопамятные . 🤣🤣🤣
+2
-3
-1
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