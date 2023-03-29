Никита Дыняк: «У «Ак Барса» идет давняя война с «Авангардом». Серия будет хорошей проверкой для обеих команд»
Никита Дыняк заявил, что у «Ак Барса» идет давняя война с «Авангардом».
Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Согласны, что сыграете с зеркальной командой в плане того, что основной результат делает первая тройка и большинство? Готовы ли к этому?
– Мы знаем, что за команда «Авангард». У нас идет давняя война с ними, и серия будет хорошей проверкой для обеих команд. Мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем работать, как будем играть с горячим сердцем и холодной головой – это самое главное, все остальное не важно.
– Насколько высоко желание отыграться у «Авангарда» за прошлые серии и не идет ли речи, что нельзя недооценивать соперника?
– Вообще никогда не было недооценки – ни с «Нефтехимиком», ни с «Адмиралом», ни с любой другой командой. Просто матчи так складывались. Кто-то может сказать недооценили, но нет, ни в коем случае.
«Авангард» – принципиальный соперник для нас. Уступили им в финале конференции и в первом раунде. Поэтому мы готовимся в своем режиме и все. Спокойно работаем. Мы знаем, к чему мы идем, и какую цель мы хотим достичь.
– Какое впечатление сложилось от игры «Авангарда» в регулярном чемпионате?
– Хорошая, сбалансированная, неуступчивая команда, которая всегда борется до конца и всегда играет на результат. Очень много мастеровитых ребят, которые могут сделать момент из ничего. Но мы будем строить игру по-своему, нам самое главное настроить свои головы на правильный лад и все будет как надо, – сказал нападающий «Ак Барса».
А у них уже предварительно судьи виноваты))))🤣