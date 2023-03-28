Концерт звезд КВН в Казани пройдет не на «Татнефть-Арене» из-за возможного пересечения с матчем «Ак Барса»

Теги Ак Барс Авангард светская хроника КХЛ Кубок Гагарина Татнефть-Арена Хоккей

Концерт звезд КВН в Казани пройдет не на «Татнефть-Арене» из-за матча «Ак Барса».

Как сообщает «Бизнес Online», Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и другие звезды команды «Камызяки» поменяли площадку для своего выступления в городе, намеченного 9 апреля.

Изначально мероприятие должно было пройти на «Татнефть-Арене», но из-за возможного пересечения с пятым матчем финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» оно перенесено на другую площадку.

Ожидается, что шоу состоится во Дворце спорта.

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3 комментария

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HockeyMan
Вот как так, на том же мэдисоне сквер гардине, проходит больше 350 мероприятий за год, а у нас не могут графики подстроить на апреле, где кроме хоккея от силы еще 15-20 разных мероприятий? Ну сделайте Комызяк на соседнюю дату. Или у них график плотнее чем у артистов в сша?
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АРХАТ
На Казань Арене можно)
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Кеша
Хоккей в Татарстане в приоритете. Спорт #1
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