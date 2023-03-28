Концерт звезд КВН в Казани пройдет не на «Татнефть-Арене» из-за возможного пересечения с матчем «Ак Барса»

Концерт звезд КВН в Казани пройдет не на «Татнефть-Арене» из-за матча « ».

Как сообщает «Бизнес Online», Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и другие звезды команды «Камызяки» поменяли площадку для своего выступления в городе, намеченного 9 апреля.

Изначально мероприятие должно было пройти на «Татнефть-Арене», но из-за возможного пересечения с пятым матчем финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и « » оно перенесено на другую площадку.

Ожидается, что шоу состоится во Дворце спорта.