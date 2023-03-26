Экс-генменеджер «Адмирала»: «Серебряков не выручил в самый нужный момент, неплохой плей-офф, но не феноменальный. В его технике есть огрехи – они очень заметны»

Ильдар Мухометов не назвал феноменальной игру в плей-офф .

«Адмирал» проиграл « » (1:3) в шестом матче и уступил в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.

– Серебряков провел хорошие матчи и против «Салавата Юлаева», и против «Ак Барса».

Но нельзя сказать, что это он один вытащил «Адмирал» во второй раунд. Там вся команда пласталась, заблокированных бросков было просто неимоверное количество.

Никита неплохо играет, много ловит, но в его техническом оснащении есть огрехи, и они очень заметны, этого не скроешь. Но на это мало кто обращает внимание, все же видят, что он ловит шайбы.

– Вот сегодня Никита не все поймал.

– Да, в шестом матче, когда надо было команду выручить, подтащить в первом периоде, он не смог этого сделать.

Третий гол «Ак Барса» был, мягко говоря, необязательный. А после 0:3 уже выручай‑не выручай, это никого уже не волнует.

Поэтому считаю, что Серебряков сыграл в этом плей‑офф неплохо, но не феноменально. В самый нужный момент он «Адмирал» не выручил, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

Серебряков провел 12 матчей в плей-офф, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.

«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева