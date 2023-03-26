Экс-генменеджер «Адмирала»: «Серебряков не выручил в самый нужный момент, неплохой плей-офф, но не феноменальный. В его технике есть огрехи – они очень заметны»

Теги Ак Барс Ильдар Мухометов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Хоккей

Ильдар Мухометов не назвал феноменальной игру Никиты Серебрякова в плей-офф КХЛ.

«Адмирал» проиграл «Ак Барсу» (1:3) в шестом матче и уступил в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.

– Серебряков провел хорошие матчи и против «Салавата Юлаева», и против «Ак Барса».

Но нельзя сказать, что это он один вытащил «Адмирал» во второй раунд. Там вся команда пласталась, заблокированных бросков было просто неимоверное количество.

Никита неплохо играет, много ловит, но в его техническом оснащении есть огрехи, и они очень заметны, этого не скроешь. Но на это мало кто обращает внимание, все же видят, что он ловит шайбы.

– Вот сегодня Никита не все поймал.

– Да, в шестом матче, когда надо было команду выручить, подтащить в первом периоде, он не смог этого сделать.

Третий гол «Ак Барса» был, мягко говоря, необязательный. А после 0:3 уже выручай‑не выручай, это никого уже не волнует.

Поэтому считаю, что Серебряков сыграл в этом плей‑офф неплохо, но не феноменально. В самый нужный момент он «Адмирал» не выручил, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

Серебряков провел 12 матчей в плей-офф, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.

«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ратибор Добрынин
С Ильдаром уверенно бы прошли Казань. Разве кто сомневается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanc
Надо избавляться от вратаря, который не выручает в нужный момент. Без него попрёт, сразу кубок возьмут!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Без него Адмирал и СЮ бы не прошёл! Отличный вратарь! Боец
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
"Но на это мало кто обращает внимание, все же видят, что он ловит шайбы"

А не плевать ли на его огрехи, если он ловит шайбы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Нужно конечно результативность клубов лиги повышать и уходить от этих читерских показателей в статистике вратарей. Футбольные ворота возможно выход, если Кахаэль продолжит поддерживать неларионовский хоккей и держать эту большую группу физруков на тренерском мостике
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Процентовка Серебрякова в плей-офф 94,5%
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамис Зарипов
Смешно !!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Стрелочник нашолся. Да если бы не он, давно бы уже приплыли.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Sushko
Плюнули, откуда не ожидали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dorff
Он совершенно прав, какого фига ни одного гола не забил за весь плофф? На кого надеялся?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рубикон
Поэтому серебро, а не золото
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий